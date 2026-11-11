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AI 長期趨勢未變 大都會投信：觀察三面向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國期中選舉後的AI政策不確定性升溫、科技巨頭資本支出前景疑慮，以及外資持續調節持股等因素影響，台股近期出現較大幅度修正。為穩定市場信心，政府隨後啟動國安基金進場機制，同步祭出限空措施，帶動台股連日從低檔反彈。

大都會投信表示，市場擔憂未來AI資料中心可能面臨更嚴格的電力供應、環境評估及建置審查要求，使得AI基礎建設投資時程增添不確定性。然而，從中美科技競爭的大格局來看，AI與半導體產業仍為美國長期戰略發展的重要核心，相關需求仍具成長動能。即使政策方向出現調整，並對建置成本及投資進度帶來影響，也不必然代表AI長期趨勢發生反轉。

大都會投信投資策略部副總經理鄭筑文指出，短期台股仍可能持續震盪整理，現階段宜觀察外資賣壓與融資籌碼去化情況，避免過早認定市場已經落底。至於短期台股能否止穩，關鍵仍在市場籌碼是否有效沉澱，可以從以下三個面向觀察：

1. 外資賣壓是否收斂：近期外資持續大幅賣超，伴隨新台幣走貶，顯示國際資金仍在調整台股部位。後續觀察外資賣超是否縮小，新台幣能否止貶，將是資金面回穩的重要訊號。

2. 融資籌碼能否有效去化：上市融資餘額自10月高點的6,533億元，截至11月第一周降幅近12%，但相較於今年7月台股修正期間的融資減少幅度約22%，這次籌碼去化幅度仍相對有限，後續觀察融資是否持續下降，將是判斷市場築底的重要訊號。

3. 權值股與技術支撐能否止穩：台股權值股與加權指數先前接連跌破重要均線及技術支撐，顯示短線仍有賣壓。後續觀察權值股及美國費城半導體指數能否止跌，以及大盤能否逐步回升站穩年線與4萬點關卡。若權值股率先止穩、指數低點不再下移，並伴隨成交量及市場廣度改善，將有助提高市場築底的可信度。

大都會投信投資策略部副總鄭筑文進一步指出，美國政策不確定性仍不容忽視，市場將持續關注民主黨對AI資料中心及先進人工智慧的監管方向。相關政策若趨嚴，可能使AI基礎建設成本提高、投資時程遞延，短期仍可能壓抑台灣半導體及AI供應鏈的評價。不過，AI與半導體仍是美國維持競爭力的重要戰略，研判即便民主黨掌控國會，也不會在產業發展戰略上有所轉變。

在AI產業基本面方面，大都會投信投資策略部副總經理鄭筑文表示，觀察大型雲端服務商（CSP）持續擴大AI資本支出，既有訂單與企業獲利成長仍具支撐，但預期市場將會更加重視投資回報與自由現金流。短期適逢財報空窗期，政策消息仍可能成為影響市場走勢的關鍵，若後續通膨降溫、升息預期緩和，將有助於改善市場情緒與資金流動性。

柏瑞巨人基金（11月30日更名為大都會巨人基金）經理人高豪志表示，資料中心監管趨嚴雖可能延緩建置進度，但在AI算力需求持續成長下，供給受限反而可能推升算力租賃價格，並促使雲端業者優先採用運算效能與能源效率更高的設備，有利於具備技術優勢的產業領導者。同時，若資本支出增速放緩，亦有助於緩解大型雲端業者的自由現金流壓力。

高豪志指出，目前對於AI長線看法仍正向，台股評價面在經過此波修正後已回歸合理水位，考量2027年獲利預估大致維持不變的情況下，在短線跌深、融資浮額陸續清洗後，本基金將持續聚焦AI核心供應鏈，並陸續分批擇優布局展望較佳、具獲利能見度的產業領導大廠。惟上述投組配置方向需視市場變動而調整，且須留意台股市場仍有波動風險。

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