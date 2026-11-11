台積電領軍上攻 台股上漲逾900點站回43000點大關

根據臺灣證券交易所9月資料，台股前20大ETF定期定額投資人數已突破300萬人，反映定期投資持續受到投資人青睞。然而，投資不只在於「買進」，面對市場漲跌，何時該抱、如何抱得住，以及何時需要重新檢視持股，更是長期投資真正面臨的考驗。凱基證券「這招我只講一次」短影音系列節目，此次邀請投資理財作家股海老牛，以「抱、緊、處、理」投資心法切入，從長期持有、企業基本面到投資紀律，解析市場波動下的投資決策。

2026-11-11 09:37