快訊

丁學文專欄／AI鉅額支出讓市場變驚弓鳥 動盪成新常態

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍上攻 台股上漲逾900點站回43000點大關

中央社／ 台北11日電

台積電今天扮演台股多頭指標，帶領台股今天盤中最多上漲逾900點，收復43000點大關及10日均線43192點。至10時48分，集中市場指數上漲911點，報43623點，成交值約新台幣4851億元。

台積電10月營收新台幣5868.9億元，創下歷史新高，加上第3季每股純益29.43元、現金股利增至每股9元新高水準，激勵股價走揚，成為台股今天持續攻高的多頭指標。

3大權值股表現上，台積電今天盤中最多上漲75元至2360元，成為台股撐盤支柱；聯發科最多漲90元至3920元；台達電開高後翻黑，最多下跌45元至1230元。

玻纖布族群今天表現強勁，台玻公告10月營收優於市場預期，獲得法人升評，今天盤中攻上漲停板76.7元；富喬在投信法人連續11個交易日買超下，今天再次攻上漲停140.5元。

國泰投信基金經理人江宇騰分析，台股經上週重跌5510.19點後，本週隨國安基金6日決議啟動安定市場任務，加上美國科技股反彈，今天為連續第3個交易日反彈，接下來反彈能否延續，需觀察外資賣壓是否緩和，以及企業獲利能否支撐股價。

江宇騰指出，AI科技股的估值正面臨市場重新評價，接下來可以從幾個面向觀察，包括企業訂單能否如期轉為出貨，營收成長能否帶動獲利，再評估股價是否已反映成長預期。

台積電 台股 台達電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電領軍台股早盤漲逾400點 PCB 五檔亮燈

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

台股開高續彈逾千點重返5日線！台積電領軍 台達電、世芯跳空漲停

大戶信心回來了？千金股盤中回升至42檔 聯發科最搶鏡

相關新聞

台積電首度加入AI閉環投資！認購OpenAI、Anthropic股票 台股開高走低

台股兩天大漲三千點，11日盤中續漲逾200點，但遇到十日反壓，開高走低，台積電（2330）維持紅盤，上漲約1%，台光電（2383）上漲近2%，奇鋐（3017）也小漲，但台達電（2308）、聯發科（2454）、智邦（2345）都下跌。台積電加入AI閉環投資行列，合計最高認購Anthropic普通股、OpenAI特別股10億美元。

股價跌30%該續抱還是停損？凱基證券邀股海老牛分享投資心法

根據臺灣證券交易所9月資料，台股前20大ETF定期定額投資人數已突破300萬人，反映定期投資持續受到投資人青睞。然而，投資不只在於「買進」，面對市場漲跌，何時該抱、如何抱得住，以及何時需要重新檢視持股，更是長期投資真正面臨的考驗。凱基證券「這招我只講一次」短影音系列節目，此次邀請投資理財作家股海老牛，以「抱、緊、處、理」投資心法切入，從長期持有、企業基本面到投資紀律，解析市場波動下的投資決策。

台積電ADR勁揚2% 台指期夜盤下跌124點

台股ADR周二（10日）多數上漲，台積電ADR收盤勁揚2%，報每股396.48美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,606.30元，較台北交易股票溢價率為14.06%。

AI需求點火 上市櫃10月營收6.7兆飆新高！法人看好熱到年底

AI需求持續暢旺，上市櫃公司10月總營收持續推進至6.74兆元，再創歷史新高，且連續三個月超過6兆元；前十月總營收達55.3兆元，年增率達39.5%，同樣改寫歷年同期新高。法人看好營運成長動能可望持續到年底。

上市櫃營收公布！五大天王照過來 鴻海蟬聯「營收王」

上市櫃公司10月營收五大天王昨（10）日出爐，鴻海蟬聯「營收王」，不僅創新高且連續二個月逾兆元；華建單月成長75.4倍躍「月增王」；竹陞科技連29個月成長居「成長王」；富旺年增361.8倍奪「年增王」；今年新掛牌的創新服務前十月業績年增二倍，為「新人王」。

就市論勢／先進封裝、高速網通 聚光

10月28日至昨（10）日，台股走勢就像洗三溫暖，先大幅下跌，隨後又快速反彈。相較10月27日收盤，昨日加權指數收在42,711點，這段期間仍下跌7.3%，但當天已大漲1,050點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。