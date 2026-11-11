聽新聞
0:00 / 0:00
台積電領軍上攻 台股上漲逾900點站回43000點大關
台積電今天扮演台股多頭指標，帶領台股今天盤中最多上漲逾900點，收復43000點大關及10日均線43192點。至10時48分，集中市場指數上漲911點，報43623點，成交值約新台幣4851億元。
台積電10月營收新台幣5868.9億元，創下歷史新高，加上第3季每股純益29.43元、現金股利增至每股9元新高水準，激勵股價走揚，成為台股今天持續攻高的多頭指標。
3大權值股表現上，台積電今天盤中最多上漲75元至2360元，成為台股撐盤支柱；聯發科最多漲90元至3920元；台達電開高後翻黑，最多下跌45元至1230元。
玻纖布族群今天表現強勁，台玻公告10月營收優於市場預期，獲得法人升評，今天盤中攻上漲停板76.7元；富喬在投信法人連續11個交易日買超下，今天再次攻上漲停140.5元。
國泰投信基金經理人江宇騰分析，台股經上週重跌5510.19點後，本週隨國安基金6日決議啟動安定市場任務，加上美國科技股反彈，今天為連續第3個交易日反彈，接下來反彈能否延續，需觀察外資賣壓是否緩和，以及企業獲利能否支撐股價。
江宇騰指出，AI科技股的估值正面臨市場重新評價，接下來可以從幾個面向觀察，包括企業訂單能否如期轉為出貨，營收成長能否帶動獲利，再評估股價是否已反映成長預期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。