法人：短線靜待籌碼沉澱 中長期 AI 獲利動能仍具支撐

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，儘管本次選舉後市場對民主黨可能強化資料中心建設及AI監管有所疑慮，但相關政策如何落實仍有討論空間。目前進行中的資料中心建設主要面臨成本上升等挑戰，但科技巨頭的長期投資需求並未因此明顯改變。在供應仍相對吃緊的情況下，相關供應鏈受到的影響相對有限，強勁的投資需求仍是主要成長動能。

蕭惠中表示，近期修正主要反映政策不確定性、評價調整及資金重新配置。AI供應鏈相關公司短線面臨評價壓力，但並不代表AI長期發展趨勢改變，基本面亦尚未出現明顯轉折。不過，在市場情緒偏觀望、短線資金動能轉弱之際，股市波動仍可能維持較高水準，2027年台股企業獲利成長動能仍值得期待。

策略上，蕭惠中表示，新流入資金將視市場狀況伺機配置，投資仍以科技為主軸，聚焦半導體及AI供應鏈，並依基本面變化動態調整。布局上以業績穩健、具產業龍頭地位的大型股為優先，並以營運數據作為加減碼依據，包括IP、ASIC、先進製程與封測、PCB、CCL供應鏈、AI伺服器零組件及光通訊等族群仍持續看好。