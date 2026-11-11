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康和證券捐款30萬元台南普門仁愛之家 照顧弱勢長者 老有所依

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券董事長鄭大宇（左）代表捐款30萬元予台南普門仁愛之家，協助弱勢長者安養照護，老有所依，由台南普門仁愛之家董事長李壯源（右）代表接受。康和證券／提供
康和證券董事長鄭大宇（左）代表捐款30萬元予台南普門仁愛之家，協助弱勢長者安養照護，老有所依，由台南普門仁愛之家董事長李壯源（右）代表接受。康和證券／提供

康和證券（6016）2026年持續捐款30萬元予台南普門仁愛之家，多年來除協助失去依靠的老人可以在安養機構得到妥善的照護外，也為照護人力與物資的缺乏略盡棉薄之力。在普門仁愛之家，照護人員以家人般溫暖的心情，提供最周到、最安全的照護環境，落實以人為本的關懷，使弱勢長者「活在樂齡、老有所依」。

「長期照顧十年計劃3.0」今年正式啟動，根據最新資料統計，台灣長照需求人口高達92萬人，且許多長照機構仍面臨第一線照護人力嚴重不足的問題，若要補足一名照服員，多半要等上六個月，但往往待不滿三年便離職。

另長期照護機構最常缺乏的物資為成人紙尿褲、清潔用品（如：75%酒精、洗碗精），以及其他日用品（如手套、食材、高蛋白奶粉）等等，其中又以消耗量極大的尿布最為迫切。為避免尿布長時間使用，導致皮膚發炎、褥瘡、尿路感染的狀況，每人平均一天約需6～8片，因此，也非常需要社會大眾在物資上的捐贈。

台南普門仁愛之家目前有安養、養護兩大服務，其中安養床位48床，養護床位24床，共計72床，均需照護人力投入與外界善款與物資之捐助，方能達致收容與安養失依老人之目的。同時普門仁愛之家在台南市麻豆區開辦醫事C據點--南勢社區巷弄長照站，工作人員每天接送約30名在地長輩來到據點，帶領他們學習新知識，並設計許多結合音樂律動的健康促進活動，幫助長者在歌聲與歡笑中增進肌力、耐力與運動量，且有每天準備熱騰騰的營養午餐，讓長輩們聚在一起一邊共餐一邊話家常，擺脫獨居的孤單，重拾生活的重心。

康和證券表示，在公益愛心面向遍及各族群照護關懷，包括：捐贈臺大醫院醫療巡迴車、1919單車環台公益勸募、伊甸基金會回收舊衣捐贈、贊助稻江青棒隊、捐贈蘭智基金會籌建田心歡喜家園、捐贈銘傳大學獎助學金、愛心捐血、ESG健行家庭日淨山健行落實永續、贊助看見齊柏林基金會扎根學童環境教育、贊助愛盲基金會捐贈白手杖予視障朋友等等，以公益活動帶領員工，用行動落實企業社會責任。

康和證券 捐款 普門

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