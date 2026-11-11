台積電領軍台股早盤漲逾400點 PCB 五檔亮燈

台積電（2330）領軍半導體股撐盤，台股11日早盤開高後一度翻黑，隨後買盤回流，帶動加權指數重返43,000點之上、上漲逾400點。電子股買氣也擴散至PCB供應鏈，從玻纖材料、銅箔基板（CCL）到電路板製造均有強勢股，合計五檔亮燈漲停，成為盤面焦點。

美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%、核心CPI月增0.3%，均高於市場預期，加上聯準會官員接連放鷹，推升12月升息預期，美股周二四大指數全面收跌，道瓊下跌0.3%、標普500下跌0.38%、那斯達克下跌0.74%，費城半導體指數下跌0.35%。

台股早盤以43,135點開出，受到美股收跌及通膨疑慮影響，漲幅迅速收斂，最低下探42,708點、一度小幅翻黑。不過，隨台積電及部分電子股買盤進場，指數再度翻揚，上午9時38分許上漲逾400點，收復43,000點關卡。

晶圓代工龍頭台積電（2330）早盤報2,335元，上漲50元、漲幅2.19%，是支撐大盤的重要力量；聯發科（2454）報3,845元，上漲15元、漲幅0.39%，半導體指數上漲1.73%。日月光投控（3711）則報602元，下跌0.5%，半導體權值股走勢仍有分歧。

PCB供應鏈則呈現多點開花。上游玻纖布廠德宏（5475）亮燈漲停至204元，富喬（1815）上漲7.03%，報137元；銅箔基板廠聯茂（6213）上漲4.73%，報553元，台光電（2383）上漲2.06%，報4,455元，材料股買氣同步升溫。

電路板製造廠方面，健鼎（3044）、定穎投控（3715）分別攻上520元、130.5元，楠梓電（2316）、競國（6108）分別來到126.5元、35.75元，四檔同步亮燈漲停。臻鼎-KY（4958）上漲5.11%，報452.5元，泰鼎-KY（4927）大漲8.69%，金像電（2368）上漲3.76%，族群表現搶眼。

近期法說與財報消息也為PCB族群提供支撐。定穎投控於日前法說會指出，20層以上AI伺服器高階板已開始量產，最快12月出貨並認列營收。隨高階產品明年陸續放量，公司看好2027年營收跳躍式成長，泰國廠稼動率也可望進一步提升。

臻鼎-KY昨日公布第3季營收646.24億元，年增36.4%，毛利率27.7%，營收與毛利率雙創單季新高；歸屬母公司淨利44.96億元，每股純益4.02元，前三季每股純益7.66元。財報表現與AI高階板出貨展望，讓PCB相關個股在大盤震盪之際持續獲得買盤關注。