零股交易誰最夯 永豐金證券揭密交投重心

工研院預估，2026年台灣半導體產業產值將達新台幣9.7兆元、年增五成，熱潮帶動台股前十月勁揚56%，放大盤中波動點數，投資人分散布局需求升溫。永豐金證券發現，具備低投資門檻特性的零股，2026年交易用戶數與金額均顯著增加，前十月零股交易總金額較2025年全年大增近2.5倍，日均交易金額更成長逾三倍。

除參與金額成長，熱門交易標的也出現明顯變化。永豐金證券依零股交易用戶人數，統計今年前十月前十大熱門零股榜單，依序為：台積電（2330）、0050、聯發科（2454）、國巨（2327）、台達電（2308）、南亞科（2408）、欣興（3037）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華邦電（2344），其中多數與AI供應鏈相關。與2025年相比，高股息ETF全數退出前十大，取而代之的是國巨、南亞科、欣興、聯電及華邦電。

榜單變化也反映投資行為正在轉變，今年用戶參與科技權值股的需求持續提升，光是台積電、台達電及聯發科三檔千金股，前十月交易用戶數較2025年全年分別成長100%、198%與245％；0050亦成長134%；前十月零股買進金額上，台積電成長208％，台達電更成長接近400％。

下單平台「大戶投APP」透過數位功能優化使用體驗，吸引近2百萬用戶。前十月零股交易用戶數中，以41-60歲族群成長動能最強，31-40歲及20歲以下Z世代居次。21至30歲仍為零股交易主力，曾交易零股人數占比由去年79%提高至今年第3季的88%。

隨著零股交易熱度持續升溫，12月7日盤中零股交易新制將正式上路。盤中零股首次撮合時間提前至上午9時，與整股市場同步開盤，提升交易效率。因應投資人交易需求增加，永豐金證券同步升級大戶投APP下單介面，優化整股與零股交易切換流程。除台股，永豐金證券此次也同步升級美股、港股、日股，以及期貨、選擇權交易介面：

1. 下單更直覺：新版可一指切換整零股與整股交易。

2. 資訊更清晰：放大價格與交易資訊字體，提升盤中、盤後交易辨識度。

3. 查找更便利：集中管理五檔報價、分時明細、線圖、庫存及損益試算等資訊。

4. 操作更安心：透過色彩標示與操作指引，強化紅「買進」、綠「賣出」功能辨識。