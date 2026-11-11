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Fed 利率不確定性降溫 國泰證券看好美股成長動能、日股改革紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年11月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券／提供
2026年11月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券／提供

美國聯準會（Fed）最新決議維持利率不變，在通膨持續降溫及經濟展現韌性的背景下，市場對利率政策走向的不確定性進一步降低。國泰證券表示，高盛預估高利率對2027年美國經濟成長的負面影響有限，反映就業市場、企業投資及整體需求仍具支撐力，但住宅投資、企業再融資及消費支出等領域的滯後效應，後續仍值得關注。隨市場焦點逐步由貨幣政策轉向企業基本面與產業趨勢，AI帶動的科技創新與數位轉型需求持續發展，企業對AI相關技術及基礎建設的投入亦成為支撐市場信心的重要動能。

美國股市方面，在企業獲利維持成長帶動下，華爾街主要投行普遍認為標普500指數後市仍具表現空間，但市場動能已逐漸由少數熱門科技股擴散至更多產業。國泰證券表示，隨AI資本支出增速放緩及設備折舊成本增加，市場關注重心已由投資規模轉向實際獲利表現。布局上，除可持續關注具競爭優勢與穩健現金流的大型科技股外，也可搭配醫療保健、民生消費等防禦型產業，以降低投資組合波動；部分前期表現相對落後的消費類股，亦有機會受惠於消費需求回穩。市場表現可能較過去更加分化，投資人宜採分批布局策略，避免追逐短期漲幅過大的熱門個股。

亞洲市場方面，日本股市長期投資價值仍受市場青睞。國泰證券表示，受惠東京證券交易所持續推動企業治理改革，鼓勵企業提高股東報酬並提升資金運用效率，加上企業擴大股票回購規模，有助進一步提升企業價值。日本央行維持溫和升息步調，金融業可望受惠利差改善，而半導體、科技、工業及醫療保健等產業亦具發展潛力。香港市場則可望受惠中國政策支持延續、企業財報表現及年底消費旺季帶來的正面效益；產業布局上，可關注消費服務、工業及大型金融股，同時留意AI、自動化及醫療創新等產業的獲利成長機會。

債券市場方面，在高利率環境延續及能源價格波動影響下，債券殖利率短期內仍可能維持相對高檔。國泰證券表示，較高的殖利率水準提升固定收益資產吸引力，其中投資等級債兼具收益機會與風險控管優勢，適合作為投資組合核心配置。面對全球市場波動與資金輪動加速，建議投資人透過股債均衡配置策略，在掌握成長機會的同時，也藉由固定收益資產提升投資組合韌性。

國泰 Fed 美股

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