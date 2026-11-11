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台積電首度加入AI閉環投資！認購OpenAI、Anthropic股票 台股開高走低

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股兩天大漲三千點，11日盤中續漲逾200點，但遇到十日反壓，開高走低，台積電（2330）維持紅盤，上漲約1%，台光電（2383）上漲近2%，奇鋐（3017）也小漲，但台達電（2308）、聯發科（2454）、智邦（2345）都下跌。台積電加入AI閉環投資行列，合計最高認購Anthropic普通股、OpenAI特別股10億美元。

回顧美股收盤，那斯達克、費城半導體指數均小跌，分別下跌0.74%、0.35%。那斯達克指數持續守住年線，費半相對弱勢，仍在年線之下。輝達（NVIDIA）股價重挫逾5%，拖累美股三大指數表現，不過台積電ADR上漲2%，且盤後也上漲逾1%。

10月消費者價格指數（CPI）昨日公布，月增0.4%，已連續第三個月漲幅達到或超過0.4%，且高於經濟學家預期的0.3%，不過低於9月份該指數的月增0.6%。聯準會理事沃勒表示，即使月通膨有所降溫，聯準會也應在12月上調短期借貸成本；若通膨形勢惡化，則應考慮將升息幅度擴大至半個百分點。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch數據顯示，聯準會12月會議至少升息1碼的預期已提高到約91%，升息兩碼的機率由11月9日的零機率，提高到9.1%。兩年期公債殖利率應聲飆漲，昨日大漲3.8%，升至4.75%。

另外，Anthropic預料本月稍晚進行的首次公開發行股票（IPO），預料籌資多達644億美元，使該公司的完全稀釋估值最高可達1.4兆美元。路透社報導，Anthropic這次IPO將成為一場關鍵考驗，檢驗華爾街對這波AI熱潮的信心。

台積電昨公布10月合併營收5,868.9億元，創新高，月增14.7%，年增59.7%；前十月合併營收約4兆4,856億元，年增43.3%，為同期新高。董事會昨（10）日通過，認購 Anthropic、OpenAI 股票，核准5億美元（近新台幣165億元）額度內認購Anthropic普通股，以及於5億美元額度內認購OpenAI特別股，合計最高10億美元（約新台幣330億元）。

台積電首度入局AI閉環投資，保守法人認為，AI生態系靠投資「綁在一起」，有互相扶持的正面意義，但若產業出現變化，也可能引發額外風險。台積電今續漲1%。

台積電 OpenAI Anthropic

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