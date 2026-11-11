美股收黑 法人：台股聚焦基本面AI進入獲利驗證階段

台股上週重跌5510.19點，失守4萬點，本週反彈，連2個交易日上漲3010.28點。美股10日收黑，法人認為，AI發展正從算力建設競賽，逐步進入商業化獲利驗證階段，台股將由基本面主導，資金聚焦具競爭優勢與獲利成長能見度的企業。

美國週二公布10月消費者物價指數（CPI）月增幅高於預期，強化聯準會（Fed）12月升息預期，10日華爾街4大指數收黑，道瓊工業指數下跌157.86點或0.30%，收在52231.89點。標普500指數小跌29.01點或0.38%，收7520.93點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫187.26點或0.74%，收25065.88點。費城半導體指數挫35.60點或0.35%，收9998.33點。

個股方面，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與疑似中國女間諜有婚外情，事件持續發酵，輝達週二股價續跌9.78美元或5.47%，終場收在168.89美元，創下近半年新低。先前曾發生將AI伺服器轉售中國的美超微（Supermicro）股價也下跌0.81美元或2.83%，收27.79美元。

記憶體族群走弱，SK海力士ADR、模組廠Sandisk股價都下跌超過3%。台積電因公布10月營收創新高，股價逆勢上漲7.86美元或2.02%，收396.48美元。

大華銀投信基金經理人郭修誠分析，近期市場波動主要來自美國對AI資料中心、能源使用及基礎建設審核等政策變數的擔憂，導致市場短期重新評價AI產業鏈，然而AI需求並未消失、只是遞延。

郭修誠認為，AI發展正從算力建設競賽，逐步進入商業化獲利驗證階段，台股企業有獲利成長做支撐，預期台股在經歷短期震盪後，有機會重回基本面主導格局，資金聚焦具競爭優勢與獲利成長能見度的企業。