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台積電ADR勁揚2% 台指期夜盤下跌124點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（10日）多數上漲，台積電ADR收盤勁揚2%，報每股396.48美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,606.30元，較台北交易股票溢價率為14.06%。

日月光勁揚3%，聯電也漲1%。

台指期夜盤下跌124點，跌幅0.29%，收在42,522點。

輝達受執行長黃仁勳爭議事件繼續下跌5%，拖累美股四大指數收黑。道瓊工業指數10日收盤下跌157.86點，跌幅0.30%，收52,231.89點；標普500指數下跌29.01點，跌幅0.38%，收7,520.93點；那斯達克指數下跌187.26點，跌幅0.74%，收25,065.87點。

費城半導體指數下跌35.60點，跌幅0.35%，報9,998.33點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 583.08 +3.26 605.00 -3.62

中華電 CHT 160.43 -0.08 159.50 -0.58

台積電 TSM 2,606.30 +2.02 2,285.00 14.06

聯電 UMC 98.87 +1.01 100.50 -1.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 台指期

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