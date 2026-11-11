聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR勁揚2% 台指期夜盤下跌124點
台股ADR周二（10日）多數上漲，台積電ADR收盤勁揚2%，報每股396.48美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,606.30元，較台北交易股票溢價率為14.06%。
日月光勁揚3%，聯電也漲1%。
台指期夜盤下跌124點，跌幅0.29%，收在42,522點。
輝達受執行長黃仁勳爭議事件繼續下跌5%，拖累美股四大指數收黑。道瓊工業指數10日收盤下跌157.86點，跌幅0.30%，收52,231.89點；標普500指數下跌29.01點，跌幅0.38%，收7,520.93點；那斯達克指數下跌187.26點，跌幅0.74%，收25,065.87點。
費城半導體指數下跌35.60點，跌幅0.35%，報9,998.33點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 583.08 +3.26 605.00 -3.62
中華電 CHT 160.43 -0.08 159.50 -0.58
台積電 TSM 2,606.30 +2.02 2,285.00 14.06
聯電 UMC 98.87 +1.01 100.50 -1.62
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。