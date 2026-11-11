台積電ADR勁揚2% 台指期夜盤下跌124點

新加坡天使投資社群AngelCentral近日率團逾30餘人拜訪臺灣證券交易所，證交所期盼透過AngelCentral在東南亞天使投資與新創生態系的綿密網絡，協助更多具成長潛力的國際創新企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為企業擴展亞洲及全球市場的重要籌資平台。

2026-11-11 00:54