聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求點火 上市櫃10月營收6.7兆飆新高！法人看好熱到年底

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

AI需求持續暢旺，上市櫃公司10月總營收持續推進至6.74兆元，再創歷史新高，且連續三個月超過6兆元；前十月總營收達55.3兆元，年增率達39.5%，同樣改寫歷年同期新高。法人看好營運成長動能可望持續到年底。

據CMoney統計至昨（10）日，共有1,988家上市櫃公司公告10月營收，僅富邦金（2881）、國泰金（2882）等15家金融保險業者尚未公告，合計總營收達6.74兆元，月增2.1%，年增率高達52%。

就個別公司營收規模來看，前五大依次為鴻海（2317）、台積（2330）、緯創（3231）、廣達（2382）、文曄（3036），10月營收分別為1.3兆元、5,868億元、4,026億元、3,532億元、2,700億元。另外，和碩（4938）、緯穎（6669）、大聯大（3702）、華碩（2357）等四家10月營收也都超過1,000億元。

在營收前九強中，鴻海、台積電、文曄、華碩的10月營收都創歷史新高。而且這九強營收年增率都從45%起跳，緯創、廣達及文曄10月營收年增率更超過100%，反映AI伺服器的強勁需求帶動出貨激增。

整體來看，上市櫃公司10月營收創單月新高家數達171家，低於9月歷史高點的186家，但優於8月的162家，較去年10月71家更是大幅增加。營收創新高的公司以電子股為最大宗，達115家，比重達67.2%，但低於9月的77.4%，顯示有更多非電族群表現優異。

10月營收創新高的非電族群，以航運及生技醫療類股最多。航運股以星宇航空、榮運、裕民、新興為代表；生技醫療類股由類股股王藥華藥帶頭，晶碩同創新高。

法人看好台股第4季營收動能，尤其AI相關新品第4季開始出貨或量產，有望提升對供應鏈的營收貢獻。

營收 國泰金 緯創 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

廣達營收／10月3,532.5億元、年增翻倍 創歷史同期新高

廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

朋億營收／10月13.36億元、年增89.4％ 為同期新高

相關新聞

AI需求點火 上市櫃10月營收6.7兆飆新高！法人看好熱到年底

AI需求持續暢旺，上市櫃公司10月總營收持續推進至6.74兆元，再創歷史新高，且連續三個月超過6兆元；前十月總營收達55.3兆元，年增率達39.5%，同樣改寫歷年同期新高。法人看好營運成長動能可望持續到年底。

上市櫃營收公布！五大天王照過來 鴻海蟬聯「營收王」

上市櫃公司10月營收五大天王昨（10）日出爐，鴻海蟬聯「營收王」，不僅創新高且連續二個月逾兆元；華建單月成長75.4倍躍「月增王」；竹陞科技連29個月成長居「成長王」；富旺年增361.8倍奪「年增王」；今年新掛牌的創新服務前十月業績年增二倍，為「新人王」。

就市論勢／先進封裝、高速網通 聚光

10月28日至昨（10）日，台股走勢就像洗三溫暖，先大幅下跌，隨後又快速反彈。相較10月27日收盤，昨日加權指數收在42,711點，這段期間仍下跌7.3%，但當天已大漲1,050點。

星國天使投資社群訪台

新加坡天使投資社群AngelCentral近日率團逾30餘人拜訪臺灣證券交易所，證交所期盼透過AngelCentral在東南亞天使投資與新創生態系的綿密網絡，協助更多具成長潛力的國際創新企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為企業擴展亞洲及全球市場的重要籌資平台。

亞資辦公室參與高雄金博會

臺灣證券交易所設立的亞洲資產管理中心推動辦公室，積極配合金管推動亞洲資產管理中心政策，並於近日參與「2026高雄國際金融博覽會」。

櫃買業績發表 下周登場

櫃買中心因應上櫃公司陸續公告第3季財務報告，將自17日起舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，首場將邀請神準（3558）、新漢、聰泰、艾訊等與會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。