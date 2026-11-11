法人：台股短線不易「大V轉」

台股昨（10）日隨外資賣超力道轉小，權值股獲得內資拉抬，大盤再漲1,050點收42,711點，連續第二個交易日反彈，並收復5日線。法人認為，預期指數突然「大V轉」不易，可能有兩周時間的震盪期，短線先看43,900點關卡。

外資賣超是台股這波下殺主因，相較於前五個交易日，外資動輒賣超千億元左右，在美元指數轉弱下，新台幣匯率昨轉為小升，外資賣超力道收斂至341.1億元，但仍為連九賣，累計賣超8,298.3億元，期貨淨空單繼續增加1,702口至103,473口，再創高。

內資方面，自營商亦賣超175.3億元，連九賣，累計賣超3,264.8億元；投信則買超398.9億元，連21買，累計買超4,249.3億元。三大法人合計單日賣超117.6億元，連九賣，累計賣超9,256.3億元。至於八大公股行庫繼續買超44.6億元，連九買，累計買超1,891.6億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清等專家觀點，台股走勢符合反彈格局，順利跨越弱勢反彈0.382的42,500關卡並且收復5日均線，下一步挑戰43,900關卡，得靠MSCI被動式資金調整、台積電（2330）帶動的業績行情、國安基金護盤。

惟需要留意新台幣匯率、外資空單的換倉成本約在46K、輝達法說訊息及執行長黃仁勳聽證會、民主黨就任後杯葛疑慮等。

台股昨早盤大漲1,474點、攀升至43,135點，但遭遇獲利了結及解套賣壓，漲點一度收斂至268點，在台積電、台達電（2308）、聯發科（2454）等權值股走強下，加權指數終場上漲1,050點收42,711點，成交值回升至1.03兆元，總市值攀升至139.9元；集中市場融資小減32.3億元，降至5,366.7億元。千金股總檔數由38檔增至40檔。

台股自高點下跌逾萬點，吸引積極型、抄底型資金透過槓桿型ETF危機入市，昨日包含元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）規模改寫新高，群益臺灣加權正2則首度站上千億元關卡，成為第16檔千億元台股ETF俱樂部成員。此外，配息型的主動中信台灣（00406A）收益規模也刷新高，顯示台股ETF買氣仍熱絡。