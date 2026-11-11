上市櫃營收公布！五大天王照過來 鴻海蟬聯「營收王」

上市櫃公司10月營收五大天王昨（10）日出爐，鴻海（2317）蟬聯「營收王」，不僅創新高且連續二個月逾兆元；華建（2530）單月成長75.4倍躍「月增王」；竹陞科技（6739）連29個月成長居「成長王」；富旺（6219）年增361.8倍奪「年增王」；今年新掛牌的創新服（7828）務前十月業績年增二倍，為「新人王」。

法人表示，台股行情短線急彈逾3,000點，市場資金大多還在觀望後市，10月營收成為法人檢視個股重要指標。數據優於預期的個股，在本益比等價值面未超標下，有望獲得新一波買盤青睞。

鴻海10月合併營收衝高至1.3兆元，創上市櫃公司紀錄，月增12.6%，年增45.7%，穩居「營收王」；前十月合併營收8.97兆元、年增40.4%，改寫同期新高。

鴻海業績成長動能，主要來自伺服器出貨持續成長，且ICT產品仍受惠傳統旺季，可望帶動第4季營收季增。目前外資、內資法人圈普遍預估，鴻海今年每股獲利上看18.6元至23.3元。

華建10月營收15.5億元，月成長率高達75.4倍，為「月增王」，主因旗下建案陸續交屋認列收入。富旺前十月營收28.3億元，年增361.8倍，奪下「年增王」。

竹陞科技10月營收1.6億元，月增2.7%，連續29個月成長，續任「成長王」。隨半導體業者大擴廠，製程自動化成為長期趨勢，竹陞科技成長動能來自先進封裝與記憶體舊有的系統轉換與擴廠需求，自2023年切入美系客戶廠房標配設備，目前執行到第四年已安裝七、八千台，隨著AI對於記憶體需求帶動客戶擴廠增加，法人預期未來五年還有超過2萬台的需求量。

今年新掛牌個股中，4月22日掛牌的創新服務10月營收2.8億元，月增82.9%，年增224.6%；前十月營收12.3億元，以年增2.02倍坐上「新人王」。