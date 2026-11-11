北市府獲SLB資格認可

台北市政府近期規劃發行可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond，SLB），透過將城市減碳及資源循環目標與債券本息支付條件相連結，展現市府積極達成永續發展目標決心。

臺北市政府昨（10）日取得櫃買中心SLB資格認可，成為我國首家取得該項資格認可的政府機關，不僅開創政府機關運用資本市場工具推動淨零轉型新模式，也為我國永續發展債券市場再添重要里程碑。

櫃買中心表示，不同於綠色債券等專項資金債券，SLB不以所募資金投入特定綠色或社會效益投資計畫為必要條件，而是由發行人設定具重大性及挑戰性的可持續發展關鍵績效指標（KPI）及可持續發展績效目標（SPT），並將目標達成情形與債券本息支付條件連結，透過財務誘因強化發行人履行永續發展承諾。

可持續發展連結債券可協助政府機關將整體永續施政目標與債券籌資相結合，並大幅提升政府推動永續發展籌資彈性。

台北市政府此次選定「溫室氣體範疇一與範疇二合計排放量」及「資源回收率」作為可持續發展關鍵績效指標，分別設定2030年溫室氣體排放量較2005年減少40%，以及2030年資源回收率達70%目標，涵蓋城市淨零轉型與循環經濟兩大重要政策方向，並訂有未達成目標則調升債券票面利率機制，藉此提升市府落實相關政策執行動能。

此外，台北市政府將定期揭露相關指標績效表現，並取得獨立第三方驗證，強化永續發展績效透明度及可信度。