聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買業績發表 下周登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心因應上櫃公司陸續公告第3季財務報告，將自17日起舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，首場將邀請神準（3558）、新漢、聰泰、艾訊等與會。

櫃買中心表示，此系列業績發表會安排多樣化特色產業，隨AI發展逐漸由生成式AI、代理型AI拓展至實體AI，將全面改變製造業、餐飲及住宿業生態，甚至改變未來的生活方式，而「工業電腦」是實體AI中負責運算的大腦並為AI落地關鍵產業。

17日首場將由「工業電腦與應用」揭開序幕，邀請無線與有線網路系統製造廠商神準、工業電腦廠新漢、影像擷取與AI邊緣運算廠商聰泰，以及工業電腦設計製造商艾訊等公司參與。

另於18日安排「電子與數位休閒」主題，分別邀請支撐起台灣經濟發展與每日休閒娛樂相關且穩定成長的半導體廠房機電系統工程與設備製造商漢科、國內遊戲代理及研發商－智冠與網龍集團，以及國內遊戲研發商宇峻，到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

此外，因應AI快速發展，應用面陸續衍生出智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用，在AI技術快速演進同時，也逐漸被賦予推動環境與社會永續的期待。

因此20日特別安排「富櫃200：AI與永續生活」主題，邀請電子紙供應商元太、半導體檢測分析服務商閎康，以及散熱模組廠雙鴻，向投資人說明公司營運績效及對未來產業前景看法。

此系列共將舉辦六場次業績發表會，期望上櫃公司透過櫃買市場業績發表會平台，適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

櫃買 業績 櫃買中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九家璞玉企業 要秀業績

輔信財報／第3季獲利回升、前三季轉盈 聚焦邊緣AI

00830受益人突破20萬戶 分割投票最後倒數

市場震盪加劇選股重要性 台灣科技產業競爭力受矚目

相關新聞

就市論勢／先進封裝、高速網通 聚光

10月28日至昨（10）日，台股走勢就像洗三溫暖，先大幅下跌，隨後又快速反彈。相較10月27日收盤，昨日加權指數收在42,711點，這段期間仍下跌7.3%，但當天已大漲1,050點。

星國天使投資社群訪台

新加坡天使投資社群AngelCentral近日率團逾30餘人拜訪臺灣證券交易所，證交所期盼透過AngelCentral在東南亞天使投資與新創生態系的綿密網絡，協助更多具成長潛力的國際創新企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為企業擴展亞洲及全球市場的重要籌資平台。

亞資辦公室參與高雄金博會

臺灣證券交易所設立的亞洲資產管理中心推動辦公室，積極配合金管推動亞洲資產管理中心政策，並於近日參與「2026高雄國際金融博覽會」。

櫃買業績發表 下周登場

櫃買中心因應上櫃公司陸續公告第3季財務報告，將自17日起舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，首場將邀請神準（3558）、新漢、聰泰、艾訊等與會。

北市府獲SLB資格認可

台北市政府近期規劃發行可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond，SLB），透過將城市減碳及資源循環目標與債券本息支付條件相連結，展現市府積極達成永續發展目標決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。