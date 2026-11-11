櫃買業績發表 下周登場

櫃買中心因應上櫃公司陸續公告第3季財務報告，將自17日起舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，首場將邀請神準（3558）、新漢、聰泰、艾訊等與會。

櫃買中心表示，此系列業績發表會安排多樣化特色產業，隨AI發展逐漸由生成式AI、代理型AI拓展至實體AI，將全面改變製造業、餐飲及住宿業生態，甚至改變未來的生活方式，而「工業電腦」是實體AI中負責運算的大腦並為AI落地關鍵產業。

17日首場將由「工業電腦與應用」揭開序幕，邀請無線與有線網路系統製造廠商神準、工業電腦廠新漢、影像擷取與AI邊緣運算廠商聰泰，以及工業電腦設計製造商艾訊等公司參與。

另於18日安排「電子與數位休閒」主題，分別邀請支撐起台灣經濟發展與每日休閒娛樂相關且穩定成長的半導體廠房機電系統工程與設備製造商漢科、國內遊戲代理及研發商－智冠與網龍集團，以及國內遊戲研發商宇峻，到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

此外，因應AI快速發展，應用面陸續衍生出智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用，在AI技術快速演進同時，也逐漸被賦予推動環境與社會永續的期待。

因此20日特別安排「富櫃200：AI與永續生活」主題，邀請電子紙供應商元太、半導體檢測分析服務商閎康，以及散熱模組廠雙鴻，向投資人說明公司營運績效及對未來產業前景看法。

此系列共將舉辦六場次業績發表會，期望上櫃公司透過櫃買市場業績發表會平台，適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。