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星國天使投資社群訪台

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

新加坡天使投資社群AngelCentral近日率團逾30餘人拜訪臺灣證券交易所，證交所期盼透過AngelCentral在東南亞天使投資與新創生態系的綿密網絡，協助更多具成長潛力的國際創新企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為企業擴展亞洲及全球市場的重要籌資平台。

交流過程中，雙方就台灣資本市場發展、台灣創新板（tib-創）制度及新創企業籌資等議題進行交流，並針對東南亞創新企業與台灣資本市場的合作機會交換意見。

證交所表示，台灣資本市場具備優異的流動性、企業評價及完整的產業聚落優勢，是支持企業成長的重要力量。台灣股市市值排名在全球排行名列前茅，日均成交值約310億美元，外資持股市值占比近五成，展現國際投資人對台灣資本市場的高度參與。

台灣的優勢不僅在於提供企業發展所需資金，更在於能夠結合資本、技術及完整的產業供應鏈，協助創新企業加速技術商業化、拓展市場及提升國際競爭力。

為讓台灣資本市場更具創新活力，證交所近年持續推動台灣創新板制度改革，透過多元上市條件及交易制度優化，讓具備創新能力及成長潛力的企業，有機會及早透過資本市場取得成長所需資金。

此外，創新板亦持續強化上市後研究報告、投資人關係及媒體曝光等服務，並串聯創投、私募股權及產業資源，協助企業從早期投資銜接至公開市場籌資，逐步建立支持創新企業持續成長的資本市場生態系。

AngelCentral為新加坡及東南亞地區具代表性的天使投資網絡與社群平台，自2018年成立以來，持續透過天使投資培訓、新創企業路演及聯合投資等方式，促進早期資本與創新企業對接。

該機構已培訓超過1,000名天使投資人，每年精選約40至50家新創企業供投資人評估，並透過聯合投資機制，累計推動超過4,000萬新加坡幣的早期新創投資，涵蓋AI、生物科技及智慧硬體等領域。

證交所表示，將持續積極強化創投、金融機構與資本市場間的連結，鼓勵更多國際優質企業來台掛牌，讓台灣成為國際創新企業尋求資金、產業合作及長期發展的重要基地。

天使投資 社群 東南亞

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