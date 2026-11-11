就市論勢／先進封裝、高速網通 聚光

盤勢分析

10月28日至昨（10）日，台股走勢就像洗三溫暖，先大幅下跌，隨後又快速反彈。相較10月27日收盤，昨日加權指數收在42,711點，這段期間仍下跌7.3%，但當天已大漲1,050點。

這波震盪，主要是美國科技大廠接連傳出消息，讓投資人開始思考，AI前景雖好，目前股價是否已反映太多期待。因此，這次修正不宜直接解讀為AI需求消失，而是市場對股價與未來獲利的要求變得更嚴格。

媒體自10月29日起報導輝達執行長黃仁勳疑遭中國大陸情報行動鎖定，公司董事會已於11月8日啟動獨立調查。投資人真正需要留意的，是後續是否影響公司營運，以及美國會不會收緊AI晶片出口規定。在結果明朗前，台股AI伺服器、散熱、電路板及先進封裝等相關族群，股價可能先受到市場情緒影響，但不代表訂單已經出問題。

美國利率與外資資金動向，也會左右台股短線表現。資金面可留意新台幣與外資買賣動向：若新台幣走弱、外資又持續賣股，台股反彈就可能遇到阻力；反過來，資金回流也可能帶來快速回升。

投資建議

未來兩周操作宜保持耐心，不因單日大漲就急著追高，也不要看到股價跌深便一次投入全部資金。昨日指數雖已站回5日均線，但仍有上方壓力待突破，可先觀察能否守穩。若回檔時成交量縮小、個股也不再跌破前低，可考慮以小額分批方式布局；若後續站穩10日均線，再觀察是否有更多類股跟進上漲。月線則是下一階段觀察關卡。反過來，若指數再度跌破5日線，應先放慢買進腳步。

選股方面，可持續留意AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速網通、散熱及資料中心電力設備等方向，但重點是公司有沒有實際訂單、營收成長能否帶動獲利，以及營運是否帶來穩定的現金收入。光通訊與矽光子等熱門族群，也應先看接單與獲利。投資人可趁反彈適度調整部位。