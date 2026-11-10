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滙豐投信台灣周投資講座 AI供應鏈優勢支撐台股長線動能

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
滙豐投信今日舉辦「贏戰台股：以主動式ETF掌握台股成長主升段」投資講座，邀請滙豐投信投資長韋音如（中）、投資研究部副總裁張雅雯（左）及財經專家股魚（右），分享AI趨勢下主動式ETF的投資機會。圖／滙豐投信提供
滙豐投信今日舉辦「贏戰台股：以主動式ETF掌握台股成長主升段」投資講座，邀請滙豐投信投資長韋音如（中）、投資研究部副總裁張雅雯（左）及財經專家股魚（右），分享AI趨勢下主動式ETF的投資機會。圖／滙豐投信提供

滙豐投信今（10）日參與「台灣周（Taiwan Weeks）」系列活動，舉辦「贏戰台股：以主動式ETF掌握台股成長主升段」投資講座，邀請滙豐投信投資長韋音如、滙豐投信投資研究部副總裁張雅雯，以及財經專家股魚等內、外部專家，討論在人工智慧（AI）長線題材持續帶動台股成長動能之下，主動式ETF（指數股票型基金）產品能協助分散風險，並依產業趨勢靈活調整選股，可望成為市場上能增加布局多元性的投資工具。

滙豐投信投資長韋音如表示，從產業基本面觀察，全球AI運算需求仍持續增加。根據市場研究資料，美系主要雲端業者2026年資本支出預估年增77%，2027年仍有33%的成長空間，反映科技企業持續投入資料中心與AI基礎設施的趨勢。台灣憑藉完整科技產業聚落與供應鏈競爭優勢，持續在全球AI供應鏈與產業發展中扮演關鍵角色，台灣科技大廠亦同步上修資本支出，加速發展。

韋音如認為，隨著AI伺服器效能持續提升，除了先進製程晶片，先進封裝、高階測試、印刷電路板（PCB）、電源管理及高速傳輸等領域，也持續受惠於設備規格升級與需求成長；此外，AI資料中心用電量持續增加，使電力基礎設施、能源管理及散熱技術成為產業發展的重要環節。高速資料傳輸需求同步帶動光通訊技術升級，顯示AI成長機會正由半導體核心向周邊產業持續擴散。

滙豐投信投資研究部副總裁張雅雯表示，受到美國科技股修正影響，台股10月累計下跌2729點，跌幅近5.7%，顯示國際市場對AI資本支出及企業估值的疑慮，已反映在短期股價波動上。然而，股價修正與產業需求變化仍須分開觀察。從台灣科技產業的供應鏈地位及企業獲利表現來看，AI仍是支撐中長期成長的重要動能。

張雅雯指出，展望2027年，全球AI需求持續擴張，台灣企業在先進製程、封裝測試及關鍵零組件領域的競爭優勢，有望延續相關產業成長契機。不過，隨著市場對企業獲利的期待提高，個別企業的技術優勢、訂單能見度及獲利能力，將成為評估其長期成長潛力的重要依據。面對國際政經局勢及金融市場波動，精準鎖定競爭優勢產業與企業，並洞察產業趨勢與轉型契機，將成為台股布局的重要策略。

財經專家股魚認為，投資工具需要與時俱進。台灣在全球科技產業鍊具備深度分工優勢，極具爆發力的關鍵零組件與技術新興標的多屬中、小型企業。主動式ETF具主動專業管理的特性，可依市場狀況、產業趨勢作動態調整，可作為增添投資布局多元性之工具。投資人可從管理團隊、選股風格與攻守表現等三種角度做為檢視主動式ETF的關鍵點。

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