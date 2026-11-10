驚喜！台積電董事會拍板五議案、季配息拉升至9元 認購OpenAI特別股
台積電（2330）10 日召開董事會，拍板五議案，其中季配息拉升至9元。
台積電說明董事會會中重要決議如下：
一、核准 2026 年第 3 季營業報告書及財務報表，其中第 3 季合併營收約新台幣 1 兆 4,942 億 4 千萬元，稅後純益約新台幣 7,630 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 29.43 元。
二、核准配發 2026 年第 3 季之每股現金股利 9.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2027 年 3 月 17 日，除息交易日則為 2027 年 3 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2027 年 3 月 13 日起至 3 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2027 年 4 月 8 日發放。台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2027 年 3 月 11 日。
三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 409 億 2,670 萬元，內容主要包括：1.建置及升級先進製程產能；2.建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3.廠房興建及廠務設施工程；4. 2027 年研發資本預算、經常性資本預算及資本化租賃資產預算。
四、核准以不超過美金 5 億元之資金設立一投資公司，以進行半導體產業及相關生態系之策略性投資。
五、核准於不超過美金 5 億元之額度內認購 Anthropic, PBC 普通股股份，每股認購價格將依該公司首次公開發行之價格而定；以及於不超過美金 5 億元之額度內認購 OpenAI Group PBC 特別股股份。
【中央社／新竹10日電】
晶圓代工廠台積電董事會今天核准2026年第3季現金股利增至每股新台幣9元，創下新高，較第2季的每股7元高出2元，除息交易日為2027年3月11日。
在高效能運算、智慧手機、物聯網及車用電子平台業績同步成長推升下，台積電第3季營收與獲利同創歷史新高，季營收467.2億美元，約新台幣1兆4942.4億元，歸屬母公司淨利7630.6億元，每股純益29.43元。
台積電董事會核准配發2026年第3季每股現金股利9元，配息基準日定為2027年3月17日，除息交易日為2027年3月11日，自3月13日起至3月17日止停止普通股股票過戶，並於2027年4月8日發放。
台積電董事長魏哲家2026年10月持有台積電765萬6724股，將有約6891萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有148.83億元入帳。
台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計有約11.25億元入袋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。