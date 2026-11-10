驚喜！台積電董事會拍板五議案、季配息拉升至9元 認購OpenAI特別股

台積電（2330）10 日召開董事會，拍板五議案，其中季配息拉升至9元。

台積電說明董事會會中重要決議如下：

二、核准配發 2026 年第 3 季之每股現金股利 9.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2027 年 3 月 17 日，除息交易日則為 2027 年 3 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2027 年 3 月 13 日起至 3 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2027 年 4 月 8 日發放。台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2027 年 3 月 11 日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 409 億 2,670 萬元，內容主要包括：1.建置及升級先進製程產能；2.建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3.廠房興建及廠務設施工程；4. 2027 年研發資本預算、經常性資本預算及資本化租賃資產預算。

四、核准以不超過美金 5 億元之資金設立一投資公司，以進行半導體產業及相關生態系之策略性投資。

五、核准於不超過美金 5 億元之額度內認購 Anthropic, PBC 普通股股份，每股認購價格將依該公司首次公開發行之價格而定；以及於不超過美金 5 億元之額度內認購 OpenAI Group PBC 特別股股份。