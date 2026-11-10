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AI供應鏈優勢支撐台股長線動能 滙豐投信：靈活選股與多元布局成關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
CoWas月產能2023~2028預估成長趨勢。資料來源：各公司、Yole 、Bloomberg 、滙豐投信整理
CoWas月產能2023~2028預估成長趨勢。資料來源：各公司、Yole 、Bloomberg 、滙豐投信整理

滙豐投信11月10日參與主管機關推動的台灣週（Taiwan Weeks）系列活動，舉辦「贏戰台股：以主動式 ETF 掌握台股成長主升段」投資講座，滙豐投信投資長韋音如、滙豐投信投資研究部副總裁張雅雯，以及財經專家股魚等內、外部專家，討論在人工智慧（AI）長線題材持續帶動台股成長動能之下，主動式 ETF 產品能協助分散風險，並依產業趨勢靈活調整選股，可望成為市場上能增加布局多元性的投資工具。

滙豐投信投資長韋音如表示，從產業基本面觀察，全球 AI 運算需求仍持續增加，根據市場研究資料，美系主要雲端業者 2026 年資本支出預估年增 77%，2027年仍有33%的成長空間，反映科技企業持續投入資料中心與 AI 基礎設施的趨勢。台灣憑藉完整的科技產業聚落與供應鏈競爭優勢，持續在全球 AI 供應鏈與產業發展中扮演關鍵角色，台灣科技大廠亦同步上修資本支出,加速發展。

韋音如認為，隨著 AI 伺服器效能持續提升，除先進製程晶片，先進封裝、高階測試、印刷電路板(PCB )、電源管理及高速傳輸等領域，也持續受惠於設備規格升級與需求成長；此外，AI資料中心用電量持續增加，使電力基礎設施、能源管理及散熱技術成為產業發展的重要環節。高速資料傳輸需求同步帶動光通訊技術升級，顯示 AI 成長機會正由半導體核心向周邊產業持續擴散。

滙豐投信投資研究部副總裁張雅雯表示，受到美國科技股修正影響，台股 10 月累計下跌 2,729 點，跌幅近 5.7% ，顯示國際市場對 AI 資本支出及企業估值的疑慮，已反映在短期股價波動上；然而，股價修正與產業需求變化仍須分開觀察。從台灣科技產業的供應鏈地位及企業獲利表現來看，AI 仍是支撐中長期成長的重要動能。

張雅雯指出，展望 2027 年，全球 AI 需求持續擴張，台灣企業在先進製程、封裝測試及關鍵零組件領域的競爭優勢，有望延續相關產業成長契機。不過，隨著市場對企業獲利的期待提高，個別企業的技術優勢、訂單能見度及獲利能力，將成為評估其長期成長潛力的重要依據。面對國際政經局勢及金融市場波動，精準鎖定競爭優勢產業與企業，並洞察產業趨勢與轉型契機，將成為台股布局的重要策略。

財經專家股魚認為，投資工具需要與時俱進。台灣在全球科技產業鍊具備深度分工優勢，極具爆發力的關鍵零組件與技術新興標的多屬中、小型企業。主動式 ETF 具主動專業管理的特性，可依市場狀況、產業趨勢作動態調整，可作為增添投資布局多元性的工具。投資人可從管理團隊、選股風格與攻守表現等三種角度做為檢視主動式 ETF的關鍵點。

滙豐投信11月10日舉辦「贏戰台股：以主動式ETF掌握台股成長主升段」投資講座，滙豐投信投資長韋音如(中)、投資研究部副總裁張雅雯(左)及財經專家股魚(右)，分享AI趨勢下主動式ETF的投資機會。匯豐投信／提供
滙豐投信11月10日舉辦「贏戰台股：以主動式ETF掌握台股成長主升段」投資講座，滙豐投信投資長韋音如(中)、投資研究部副總裁張雅雯(左)及財經專家股魚(右)，分享AI趨勢下主動式ETF的投資機會。匯豐投信／提供

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