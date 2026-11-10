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外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

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外資買賣超冠軍竟都是「這類 ETF」 00403A獲買超9.7萬張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股連續兩個交易日強彈，累計大漲3,010點，但外資並未同步轉為買超，10日仍賣超341.17億元。台股示意圖。聯合報系資料照
台股連續兩個交易日強彈，累計大漲3,010點，但外資並未同步轉為買超，10日仍賣超341.17億元。台股示意圖。聯合報系資料照

台股連續兩個交易日強彈，累計大漲3,010點，但外資並未同步轉為買超，10日仍賣超341.17億元。值得注意的是，外資買賣超前十大個股出現有趣現象，買超第一名與賣超第一名竟然都是主動式ETF，主動統一升級50（00403A）獲買超9.7萬張居冠，主動中信台灣收益（00406A）則遭賣超3.2萬張最多，兩檔ETF呈現截然不同的籌碼變化。

觀察外資買賣超個股，買超前十名以主動式ETF、傳產及航空股為主。其中，主動統一升級50獲買超9.7萬張居冠，台玻（1802）、華航（2610）分別獲買超8.3萬張及5.8萬張；賣超方面，主動中信台灣收益遭調節3.2萬張最多，群創（3481）、友達（2409）及聯電（2303）也列入賣超榜。

台股10日開盤後買氣迅速升溫，在台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等大型電子權值股領軍下，PCB、矽晶圓及先進封測等族群同步走強，金融與航空股也加入反彈行列，帶動指數盤中一度大漲1,474.22點，最高衝上43,135.92點。不過，連續兩日大幅反彈、逼近上方10日線後，高檔反壓逐漸浮現，台積電、AI指標股及部分傳產、金融股同步拉回，指數一度自高點急殺逾1,200點，所幸尾盤權值股回穩，終場上漲1,050.22點。

三大法人10日合計賣超148.23億元，其中外資賣超341.17億元，投信逆勢買超368.29億元；自營商合計賣超175.36億元，包括自行賣超55.39億元、避險賣超119.97億元。儘管台股大幅反彈，外資仍持續站在賣方。

進一步觀察外資買超方向，主動式ETF成為布局重心。主動統一升級50單日獲買超9.7萬張，居所有個股之冠，且連續3個交易日累計獲買超14.06萬張。此外，主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、中信台日韓PCB（009828）等ETF也進入買超前十名，顯示外資布局涵蓋市值型、主動式及產業型ETF。傳產股則以台玻、華航獲買超張數較多，長榮航（2618）及台化（1326）也同步入榜。

賣超方面，主動中信台灣收益單日遭外資賣超3.2萬張，排名第一，值得注意的是，該ETF前一交易日才獲外資回補超過20萬張，10日卻反手調節，單日籌碼變化明顯。電子股方面，群創遭賣超1.9萬張，聯電遭賣超1.4萬張，友達也列入賣超前十名；此外，台中銀（2812）、台企銀（2834）及中信金（2891）等金融股同樣遭外資調節。

資料來源：證交所
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