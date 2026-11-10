台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

台股10日震盪劇烈，一度大漲超過1,400點，隨後賣壓出籠，指數壓低至上漲約300點，隨後在台積電（2330）重啟雄風，股價收高帶動下，大漲1,050.22點，收在42,711.92點，漲幅2.52%，成交量回升至兆元，三大法人賣超148.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超341.17億元，投信買超368.29億元，自營商賣超（合計）175.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超55.39億元，自營商（避險）賣超119.97億元。

台積電以2,265元開高，盤中一度翻黑，午盤後買盤湧入，終場收在最高2,285元，站上五日線，貢獻大盤指數約400點；台積電盤後公布10月營收，10月合併營收達5,868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，並優於前十月累計年增43.3%的表現。

AI權值股也大漲，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）拉出第二根漲停，台光電（2383）、日月光投控（3711）大漲逾7%。10月營收開出，台達電營收突破700億元，為746.66億元，創下歷史新高，月增14.2%、年增30%；台光電營收244.73億元，月增13.7%、年增突破200%，成長加速，智邦、奇鋐營收也同創新高。

上市櫃今日仍有72家漲停，矽光子/CPO族群持續走強，聯亞（3081）、華星光（4979）、環宇-KY（4991）、光環（3234）、統新（6426）、嘉晶（3016）等都漲停，為今日最強勢族群。高價股也多檔漲停，包括探針卡的旺矽（6223）、精測（6510），ASIC的世芯-KY（3661）、力旺（3529），散熱的奇鋐、高力（8996）、台達電等。不過祥碩（5269）貫入跌停板，藥華藥（6446）下跌逾6%，為今日重挫的兩檔千金股。

傳產部分，塑化族群由南亞（1303）以玻纖布等電子題材帶動，指數大漲逾7%，南亞強勢漲停鎖死至289元，同是玻纖布族群的台玻（1802）也攻漲停，收69.8元，但富喬（1815）股價收黑。航運股不論航空、貨櫃皆大漲，台灣虎航（6757）漲勢最強，大漲逾8%，長榮航（2618）上漲逾5%，華航（2610）漲逾4%；萬海（2615）、長榮也都有超過4%的漲幅。