神秘大戶抄底跌停台積電狂賺2億？巨人傑發聲：若無當沖客救市恐破百家跌停

台股近期劇烈震盪，上周五權值股跌停更引爆市場恐慌，但當日卻出現神秘大戶以神操作精準抄底，引發全網瘋狂熱議。

一名神人日前在台積電跌停至2020元時，以「87張」連敲22筆加1筆86張進場掃貨，隨著收盤回升至2135元，單日帳面獲利突破2.3億元，被網友盛讚用鈔能力優雅開酸，市場更盛傳該神秘客疑似就是當沖大戶「巨人傑」。

巨人傑近期也在社群發文，直言不管是國安基金或佔市場40%的當沖，核心重點都在於「化解量縮流動性風險」。

他指出近期高價股與權值股無量下跌，若缺乏流動性將導致融資無法快速減肥，形成多殺多困境；若非當沖客適時挹注流動性，恐怕破百家跌停難以收斂，也無法帶動後續抄底買盤。

貼文曝光後，大戶神操作的真實細節迅速引發網友查核與洗版，驚嘆聲此起彼落，「當日就已經沖掉，獲利1.5億」、「某神秘大戶就是巨人傑88」、「敢開盤立馬下單2000張，有40億額度的是怎麼樣的人啊」、「跌停有本錢買這麼多張也是主力的本事」、「真的太神了」、「原來是這樣玩的嗎？好強」。

也有不少小資散戶對頂級主力的大格局深感震撼，「這個87敲鍵盤的幾個小時，就是大家一輩子都賺不到的錢」、「幾千萬對土豪來說只有幾千塊，普通人幾輩子才能賺到他們的零用錢」、「有錢人的樂趣就是這麼平凡無實」、「有額度當沖真的無本，還不用拿錢出來交割」、「我只有一張的額度，沒有那個勇氣」。