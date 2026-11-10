多頭力抗短壓！台股震盪收漲1050點 台積電勁揚50元、收最高2,285元

台股10日收盤上漲1,050.22點、漲幅2.52%，終場以42,711.92點作收，成交量1兆33億元；台積電（2330）收盤價2,285元，上漲50元，漲幅2.24%。

台股今日開高後，短線獲利賣壓出籠， 南亞（1303）、創意（3443）、台光電（2383）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、環球晶（6488）、南電（8046）、金像電（2368）、穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958）及京元電子（2449）多檔股票由漲停板價遭賣壓打開，大盤指數曾上漲1,474點而拉回。

權值股除台積電展強勢之外，台達電（2308）、南亞、日月光投控、聯發科（2454）、欣興及奇鋐（3017）貢獻漲點較多。

今日成交金額大且走高為：聯發科、南亞、創意、台光電、欣興、南亞科（2408）、台達電、大立光（3008）及日月光投控；成交金額大且疲軟者則為：信驊（5274）、藥華藥（6446）、友達（2409）、旺宏（2337）、尖山電、倉和（6538）、技嘉（2376）、勤誠（8210）及碩禾（3691）。

永豐投顧表示，美國期中選舉選後多位新當選的州長與參議員隨即拋出收緊大型AI資料中心與電力供應的政策，引發市場對AI產業前景急劇反轉的極度恐慌。事態未明，觀望等待。

台股加權指數近期重跌，但過程中投資人都觀望，融資減肥有限。這次下跌牽涉到CSP投資擴張路徑，不能與過去高槓桿操作失誤等量齊觀，不宜貿然搶反彈。過去AI大規模搶建，其實本來就潛藏電力供應、用水等問題，如今藉由居民要求與環境的議題減速，不影響長線目標，短線投資會受到本益比的衝擊，但長線展望不變。接下來要看融資籌碼變化，如果出現大幅減少，行情才能反轉；另外，根據過去經驗，政客會依據情況調整政策，等待其與市場妥協。

第一金投顧表示，短線仍須留意獲利了結及解套賣壓，隨融資籌碼逐步清洗、政策護盤力道增強，加上AI資料中心建置進度具一定支撐，有助緩解市場對產業需求放緩的疑慮，台股仍具技術性反彈空間，惟美國AI監管政策不確定性、聯準會升息預期升溫及外資持續調節等疑慮尚未消除，反彈延續性待觀察。

操作維持審慎，避免急漲後追高，優先關注具基本面支撐的AI供應鏈、重電與電力設備族群，並持續留意新台幣匯率、外資期現貨籌碼及融資維持率變化，待外資賣壓收斂、籌碼結構趨於穩定後，再逐步提高持股水位。