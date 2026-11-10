台股開高一度大漲1,474點逼近十日線 法人：美股上揚 台股續跌深反彈

AI投資熱潮面臨考驗，科技巨頭資本支出能否持續，成為市場關注焦點。瑞銀台灣研究部主管艾藍迪指出，AI景氣尚未反轉，但2028年資料中心建設恐放緩，融資風險與高估值科技股值得警惕。儘管如此，瑞銀仍看好台灣科技供應鏈獲利前景，預估2027年研究涵蓋企業獲利可望成長40%。 全球AI科技股賣壓持續，市場擔憂美國期中選舉後資料中心監管趨嚴，加上科技巨頭資本支出居高不下，AI投資熱潮是否開始降溫？瑞銀（UBS）台灣研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）今（6）日指出，AI產業確實將從高速擴張轉向成長放緩，但並非景氣崩潰。瑞銀預估，台灣研究涵蓋企業今年獲利成長約70%，2027年仍有40%，2028年則放緩至30%。 瑞銀6日在台北舉辦首屆「2026瑞銀創新科技行業CEO高峰會」（Disruptive Technology CEO Summit Taiwan，DTS Taiwan），以「創見未來 成就無限」（Shaping the Age of Possibility）為主題，吸引700位私人銀行及企業家客戶報名。艾藍迪在會前媒體分享會分析，近期AI股遭遇修正，市場最擔心兩大風險：一是資

2026-11-10 13:16