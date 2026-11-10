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台股開高一度大漲1,474點逼近十日線 法人：美股上揚 台股續跌深反彈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數9日全數收紅，且以費城半導體指數大漲6.8%表現最佳，加上亞股主要股市上漲，帶動台股10日開高走高，盤中一度大漲1,474點至43,135點，逼近十日線。台積電（2330）盤中最高上漲45元至2,280元。

法人指出，受到政府救市措施及美股費半指數大漲帶動，台股昨日開高走高，終場大漲1,960點作收；櫃買指數同步上揚， 最後收漲5.9%。盤面類股以三五族、矽晶圓、光通訊等股表現較佳。政府多項救市措施，使市場一掃連日陰霾，加上美股上揚，以及日指標低檔翻揚，預計大盤技術性跌深反彈將延續。操作策略上，台股跌深反彈延續，建議短打獲利成長、營收亮麗、法人買超股；賣出股價反彈無力、法人賣超股。做多可留意AI相關、半導體相關及光通訊股。

台股 美股 法人

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