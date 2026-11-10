大戶信心回來了？千金股盤中回升至42檔 聯發科最搶鏡

台股10日強彈後陷入震盪，早盤一度大漲1,474點，隨後漲點急縮至268點，台積電（2330）也一度翻黑、下探2,230元。不過，部分高價AI股仍維持強勢，千金股家數從上周五收盤的38檔，於早盤一度回升至42檔，經盤中震盪後仍有40檔。世芯-KY（3661）、力旺（3529）、旺矽（6223）等個股表現突出，聯發科（2454）成交值更突破600億元、超越台積電，成為盤面交易焦點。

從大盤指數貢獻榜觀察，前20大個股中，千元股占逾半數，包括台積電、台達電（2308）、聯發科、奇鋐（3017）、台光電（2383）、創意（3443）、智邦（2345）、致茂（2360）、南電（8046）、川湖（2059）及大立光（3008），顯示高價權值股仍是支撐盤勢的重要力量。不過，隨著指數自高點回落，這波買盤能否延續，仍是後續觀察重點。

此波彈升浪潮中，AI晶片設計、矽智財及高速光通訊相關個股表現相對突出。世芯-KY、力旺、聯亞（3081）盤中攻上漲停，創意也一度亮燈；旺矽、精測（6510）等測試介面股同步走強，成為指數震盪之際的盤面亮點。

聯發科則是另一個交易焦點，盤中最高衝上4,065元，隨後於4,000元附近多空拉鋸，近午成交值突破600億元，暫居台股個股成交值之冠。在台積電漲勢收斂之際，聯發科交投明顯升溫，但高成交值也反映多空換手熱絡，後續仍須觀察股價能否守穩。

不過，高價股並非全面走揚。股王信驊（5274）盤中一度下探10,710元，跌幅超過8%；祥碩（5269）跌幅也一度擴大至約8%，先前相對抗跌的藥華藥（6446）則轉弱，顯示高價股內部走勢仍有分歧。台積電由早盤開高轉為一度翻黑，也使大盤反彈力道受到牽動。

台股上周經歷大幅修正超過5,500點後，10日延續反彈走勢，但盤中由大漲近1,500點轉為漲幅明顯收斂，顯示高檔仍有賣壓，追價力道尚待考驗。部分高價AI股雖維持強勢，能否進一步帶動其他族群接棒，仍是反彈能否延續的關鍵。

整體而言，當前盤面呈現指數震盪、部分高價AI股撐場的格局。後續除觀察台積電、聯發科等權值股能否穩住盤勢，也須留意強勢股能否守住漲幅，以及收盤後外資、投信買賣超等籌碼變化，進一步評估市場承接力道與反彈的延續性。