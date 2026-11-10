AI投資2028年恐降溫！瑞銀示警兩大風險 台灣科技股還能漲？

AI投資熱潮面臨考驗，科技巨頭資本支出能否持續，成為市場關注焦點。瑞銀台灣研究部主管艾藍迪指出，AI景氣尚未反轉，但2028年資料中心建設恐放緩，融資風險與高估值科技股值得警惕。儘管如此，瑞銀仍看好台灣科技供應鏈獲利前景，預估2027年研究涵蓋企業獲利可望成長40%。



全球AI科技股賣壓持續，市場擔憂美國期中選舉後資料中心監管趨嚴，加上科技巨頭資本支出居高不下，AI投資熱潮是否開始降溫？瑞銀（UBS）台灣研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）今（6）日指出，AI產業確實將從高速擴張轉向成長放緩，但並非景氣崩潰。瑞銀預估，台灣研究涵蓋企業今年獲利成長約70%，2027年仍有40%，2028年則放緩至30%。

瑞銀6日在台北舉辦首屆「2026瑞銀創新科技行業CEO高峰會」（Disruptive Technology CEO Summit Taiwan，DTS Taiwan），以「創見未來 成就無限」（Shaping the Age of Possibility）為主題，吸引700位私人銀行及企業家客戶報名。艾藍迪在會前媒體分享會分析，近期AI股遭遇修正，市場最擔心兩大風險：一是資本市場能否持續支應龐大的AI基礎建設投資，二是美國監管政策是否導致資料中心建設延後。

不過，艾藍迪認為，目前大型雲端業者的獲利能力仍足以支撐資本支出，GPU等運算資源也持續供不應求。真正需要留意的，是AI產業進入成長放緩階段後，供應鏈將出現分化，尤其部分光通訊、網通及設備股本益比仍偏高，可能面臨進一步的估值修正壓力。

AI資本支出增幅達100%，2028年放緩反而是好事？

過去兩年，科技巨頭競相擴建資料中心，AI資本支出增速遠超過營運現金流。艾藍迪指出，大型科技企業每年營運現金流約成長30%至40%，資本支出增幅卻高達80%至90%，今年甚至達到100%，如此高速擴張難以長期維持。

不過，資本支出降溫不代表AI需求崩潰。艾藍迪分析，2027年許多資料中心建設案已取得許可，預料仍將持續推進，真正的變化可能出現在2028年。

隨著美國對資料中心用電、環境影響及社區成本的審查趨嚴，部分新建案恐面臨延宕，甚至轉往海外市場。瑞銀預估，後續資料中心運算容量成長率可能放緩至約30%。

艾藍迪認為，若AI資本支出增速逐步回到與企業營運現金流相近的水準，反而有助改善財務結構。「成長放緩，而非崩潰」，將是AI產業下一階段更健康的發展模式。

AI融資藏風險？GPU抵押價值成市場新考題

除了資料中心建設，AI融資結構日趨複雜，也引發市場疑慮。部分新興雲端服務業者（Neoclouds）透過特殊目的公司（SPV），以GPU、TPU等運算設備作為抵押品籌資，但隨著晶片技術快速迭代，設備的實際使用年限與未來收益仍難以評估，一旦抵押品價值下跌，恐進一步衝擊融資市場。

面對《遠見》提問，艾藍迪坦言，這確實是AI產業較具風險的環節，尤其新興雲端業者更仰賴設備抵押融資。不過，目前AI運算資源仍供不應求，GPU租賃價格表現甚至優於預期。若未來資料中心建設延後，既有運算設備反而可能因供給緊俏，維持一定的出租收益與抵押價值。

艾藍迪強調，AI產業主要資金來源仍是股權與債務融資，大型雲端業者憑藉穩健的財務結構，仍是支撐資本支出的主力。以投資報酬來看，這些企業的雲端業務營業利益率約40%，今年與明年的投入資本報酬率（ROIC）預估達16%至18%，雖低於AI熱潮前的20%以上，仍高於約10%至11%的資金成本，顯示AI投資尚有基本面支撐。

瑞銀在台灣首次舉辦「2026瑞銀創新科技行業CEO高峰會」，台灣研究部主管Randy Abrams(右)指出，AI資本支出成長放緩未必是壞事。圖／遠見廖君雅攝

台灣科技股獲利增速放緩，瑞銀估2027年仍增40%

AI投資進入調整期，台灣科技供應鏈的獲利前景是否受到衝擊？艾藍迪指出，瑞銀對台灣研究涵蓋企業的獲利預估，已納入AI景氣放緩的情境，預估今年獲利成長約70%，2027年降至40%，2028年進一步放緩至30%。儘管成長動能逐年趨緩，仍維持雙位數增幅，顯示AI產業基本面尚未反轉。

從估值來看，台股以2027年預估獲利計算，本益比低於15倍，低於過去10年約17倍的平均水準；若以2028年預估獲利計算，更降至約11倍。

艾藍迪認為，只要AI資本支出並非急遽萎縮，近期科技股修正反而可能逐步浮現投資機會。不過，AI產業持續成長，不代表所有概念股都具備上漲空間，企業獲利能見度與估值高低，將成為後續選股關鍵。

光通訊、PCB誰有風險？高本益比股票恐先遭修正

艾藍迪觀察，目前台灣AI供應鏈仍處於供不應求的狀態，預期可望延續至2027年，但隨著科技巨頭資本支出增速放緩，各產業將逐漸出現分歧。

其中，IC載板、PCB及積層陶瓷電容（MLCC）等零組件，若未來需求成長趨緩、新產能卻持續開出，供需缺口縮小後，產品價格恐面臨修正壓力。記憶體同樣存在風險，但代理式AI（Agentic AI）應用普及，仍有機會支撐後續需求。

相較之下，先進製程、先進封裝、半導體設備，以及AI伺服器電力與散熱系統，因技術規格持續升級，中長期成長動能相對穩健。

不過，艾藍迪提醒，部分光通訊、網通及小型設備股，雖然受惠AI技術升級，但本益比已反映相當樂觀的成長預期，一旦市場重新評價AI景氣，恐面臨較大修正壓力。

反觀部分晶圓代工及硬體代工企業，估值已接近或低於歷史平均，其中部分OEM廠本益比甚至不到10倍，相對不易受到高估值修正衝擊。艾藍迪認為，未來AI供應鏈的投資機會仍在，但選股重點將從追逐熱門題材，轉向檢視企業獲利能見度與估值是否合理。

下一波AI商機在哪？ASIC、CPU成兩大焦點

儘管AI資本支出成長放緩，艾藍迪仍看好客製化AI晶片（ASIC）與CPU的後續商機。隨著科技巨頭愈來愈重視投資報酬，如何降低運算成本將成為競爭關鍵，包括Google的TPU、AWS的Trainium等客製化晶片，可望透過提升運算效率，帶動相關供應鏈需求。

另一方面，隨著AI從聊天機器人走向推理及代理式AI（Agentic AI），系統需要處理更多複雜任務，也將推升CPU與傳統伺服器需求。艾藍迪指出，瑞銀已觀察到相關需求回升，成為GPU之外值得關注的新機會。

他分析，過去12至18個月，AI已從基本對話快速發展至推理應用，但代理式AI仍處於早期階段。大型AI平台雖已累積龐大用戶，現有運算容量卻尚不足以支援全面普及，意味未來仍有新一波算力需求。

AI造富潮延燒台灣，瑞銀持續擴大布局

除了科技產業前景，瑞銀也看好AI帶動台灣新一波財富創造。瑞銀台灣負責人陳安指出，台灣在全球AI供應鏈扮演關鍵角色，集團將持續投入資源，強化在台業務與服務能力。

瑞銀財富管理主管則觀察，台灣新富階層正從傳統企業主，擴及科技公司高階經理人、工程師及AI供應鏈相關人士，帶動投資管理、家族傳承與企業經營等多元需求。瑞銀近期已陸續引進人才，未來也將持續強化前台財富管理、中台風險控管、後台營運及數位化投資。

回到市場展望，艾藍迪認為，AI融資與資料中心建設仍有不確定性，但產業獲利與運算需求尚未反轉。隨著資本支出成長逐步放緩，科技股走勢也將更加分化，企業能否持續創造獲利，以及目前股價是否合理，將是下一階段投資人必須面對的考驗。

瑞銀在台灣首次舉辦「2026瑞銀創新科技行業CEO高峰會」，台灣研究部主管Randy Abrams(右)指出，AI資本支出成長放緩未必是壞事。

瑞銀在台灣首次舉辦「2026瑞銀創新科技行業CEO高峰會」，台灣研究部主管Randy Abrams(右)指出，AI資本支出成長放緩未必是壞事。

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（本文出自2026.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）