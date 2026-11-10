市場預期燃油成本降 航空股大漲、這檔一舉突破年線

美國總統川普表示，可能不需要對伊朗發動進一步攻擊，國際油價續跌，已回落至8月底附近，油市溢價持續消退。受到燃油成本影響的航空股率先受惠，航空四雄都上漲，台灣虎航（6757）盤中大漲逾6%，站上年線大關，華航（2610）、長榮航（2618）上漲逾4%，星宇航空（2646）上漲逾1%。

布蘭特原油周一收盤重挫5.8%，收在每桶92美元附近；西德州中級原油（WTI）期貨大跌逾4%，收86.38美元，雙雙跌回8月底的價位。

油價方面消息分歧，川普表示，若伊朗核子計畫和重開荷莫茲海峽的談判取得進展，美方極不可能再度空襲伊朗，另外一名不願透露姓名的伊朗高級官員表示，卡達調解員正努力縮小德黑蘭與華盛頓之間的分歧。同時由美國居中斡旋的俄烏談判預定周二在阿布達比登場。

然而美國國務卿魯比歐則淡化美伊談判取得突破的可能性，表示伊朗提出的條件無法接受，談判離突破還很遠。美國、伊朗在核子計畫、荷莫茲海峽問題上持續僵持，伊朗要求美方解除對海上封鎖並撤銷制裁，才願展開和談；華府則要求伊朗重開荷莫茲海峽，並在核子計畫上讓步。

儘管地緣政治問題仍撲朔迷離，但油價走跌，航空業燃油成本可望減輕，先前由於油價持續上漲，航空公司被迫調漲航空燃油附加費，以8月中旬51元計算，三個月累計調漲28元、漲幅已逾五成。華航近日通知貨攬業者，16日起歐美長程線每公斤燃油附加費由77元調高至79元，漲幅2.6%；據了解，長榮航、星宇航也將跟進。

航空公司持續調整附加費，主要反映高油價造成的成本壓力，如今油價下跌，成本侵蝕獲利壓力緩解，帶動航空股大漲，台灣虎航漲勢最強，盤中大漲逾7%，華航、長榮航也有4%以上的漲幅。

展望第4季，華航董事長高星潢表示，年底旅遊旺季及歐美年終購物季到來，預期客運載客率可望維持良好表現，傳統產業及電商等空運主力產品將迎來鋪貨需求，持續支撐貨運市場，展望樂觀。