輝達變數未解、先進封裝商機續升溫！日月光、京元電領軍9檔漲停

台股10日延續強彈，AI先進封裝與高階測試供應鏈成為盤面領漲焦點。日月光投控（3711）、京元電子（2449）、欣銓（3264）、矽格（6257）、萬潤（6187）、弘塑（3131）、均豪（5443）、旺矽（6223）及欣興（3037）等九檔個股盤中陸續攻上漲停，頎邦（6147）也同步亮燈，買盤從封測廠延伸至製程設備、測試介面及載板，顯示AI晶片需求升級正帶動整條供應鏈受到市場關注。

美股四大指數周一全面收紅，台積電（2330）ADR上漲逾3%，帶動台指期盤後大漲1,064點，台股10日開高走高，盤中一度大漲近1,500點，重返43,000點之上。儘管輝達逆勢下跌4.27%，但半導體族群買氣仍強，先進封裝及測試相關個股成為資金追逐焦點。

基本面方面，日月光投控先進封測服務（LEAP）放量速度優於預期，帶動封測事業獲利結構出現轉變。公司第3季封測事業毛利率達30.6%，管理層指出，過去約30%的結構性毛利率上緣，有機會成為未來的新基準。法人看好，隨著運算類產品營收占比持續提高，不僅有助提升獲利能力，也可降低傳統封測業務的季節性波動。

在營收展望上，日月光投控已將2026年LEAP營收預估上調至逾40億美元，並重申2027年營收可望翻倍成長。隨AI晶片對先進封裝需求持續增加，公司積極擴充產能，但目前營運瓶頸並非需求不足，而是廠房空間及產能開出速度，後續能否順利轉化為營收與獲利，將是市場觀察重點。此外，日月光投控也有CPO新專案加入，隨共同封裝光學布局逐步推進，中長期成長動能值得關注。

除了封裝產能，高階測試也是AI供應鏈升級的重要受惠環節。法人預估，2027年至2028年加權封裝熱設計功耗（TDP）將提升20.6%，達1.44kW。隨晶片功耗提高、封裝複雜度增加，溫控、燒機及可靠性測試需求可望同步提升。其中，京元電子提供AI晶片高功率燒機服務，將受惠於高階晶片測試規格升級；欣銓、矽格也位於專業測試供應鏈。

從產業分工來看，日月光投控布局先進封裝與測試，京元電子、欣銓及矽格以晶圓測試、成品測試等業務為主；萬潤、弘塑、均豪供應先進製程設備，旺矽布局測試介面，欣興則切入高階載板。這次多個環節同步走強，反映市場對AI晶片封裝複雜度提升及測試需求擴大的期待。

不過，供應鏈仍有外部變數。輝達董事會8日宣布，針對執行長黃仁勳與一名涉嫌涉及中國間諜活動的女子相關爭議展開獨立調查。輝達周一股價下跌4.27%，事件後續發展受到市場關注。根據彭博彙整資料，輝達營收占京元電子比重約36%、緯創（3231）約21%、台積電約19%，顯示部分台灣供應商與輝達業務連結密切。

此外，日經新聞報導，台灣因馬來西亞總理安華「一中」言論，擱置原定10月底舉行的雙邊貿易談判。日月光、矽品及頎邦均在馬來西亞設有半導體封測據點，業界認為既有營運短期內不易調整，但未來新投資及大型擴廠案可能重新評估，供應鏈布局變化仍待觀察。