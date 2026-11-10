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證交所「璞玉財富啟新局・資產管理新戰略」論壇 11月12日登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為響應主管機關亞洲資產管理中心政策及促進指數化投資創新應用，臺灣指數公司與臺灣證券交易所亞洲資產管理中心推動辦公室於「臺灣周」期間共同舉辦「璞玉財富啟新局 · 資產管理新戰略」論壇，11月12日（周四）上午9點假臺北漢來大飯店三樓鉑金A 廳舉行，本場論壇邀集國內外資產管理、金融機構及學術界專家，共同探討全球ETF商品發展趨勢、資產配置策略及指數化投資於財富管理領域的創新應用。

這次論壇將由證交所暨臺指公司董事長林修銘開場致詞，邀請投信投顧公會理事長尤昭文致詞，並安排兩場專題演講及兩場座談會。專題演講邀請美國ETF 發行人Direxion執行長Douglas Yones，以「全球ETF商品發展趨勢」為題，分享國際ETF市場及商品創新發展方向；接續邀請資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如，以「亞洲財富管理趨勢」為題，探討亞洲財富管理市場的發展動向，藉由國際市場經驗及產業觀察，提供多元視角與創新應用場景。

第一場座談會以「資產配置新思維：如何利用指數化投資駕馭市場不確定性」為主題，由臺指公司總經理潘景華主持，邀請第一金投信董事長尤昭文、貝萊德投信董事長謝宛芝及政治大學商學院副院長暨財務管理學系教授周冠男共同與談。座談會將探討如何運用不同類型指數化投資工具，提升資產配置效率及風險分散效果，臺灣璞玉系列指數代表優質非熱門股投資概念與應用方向，及未來創新商品如組合型ETF、選擇權策略ETF等發展趨勢進行交流，希望激盪創新思維，為台灣資產管理掌握更多新契機。

第二場座談會以「打造亞洲資產管理新藍圖，指數未來新應用」為主題，由亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華主持，邀請凱基人壽執行副總經理兼財務長林紹華、台北富邦銀行資深副總經理吳傳文、臺指公司客戶關係部總監徐曉薇及富時羅素全球投資研究部資深經理張若芃共同與談。將從指數角色演變、財富管理應用及國際市場發展等不同角度，探討指數如何由傳統市場績效衡量基準，進一步延伸至資產配置、投資組合建構及財富管理應用，並就客製化指數、直接指數化投資及亞洲特色投資主題等發展趨勢交換意見，展望指數化投資於財富管理的未來發展契機。

臺指公司期望透過這次論壇，匯聚國內外金融專業觀點，深化市場對指數化投資的認識，促進指數編製機構、資產管理業者與金融機構間的交流合作，為臺灣資產管理及財富管理領域注入新動能與契機。

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