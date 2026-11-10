凱利投資衰退風險儀表板：歷史經驗顯示選後美股表現穩健

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，2026年10月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續29個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，期中選舉之後有兩大觀察重點，首先，國際地緣政治情勢，美伊情勢格外關鍵，若油價回落有助緩解通膨及聯準會2027年大幅升息的必要性；其次，由於民主黨勝選可能收緊AI監管，但AI發展攸關美國國家競爭力為兩黨共識，民主黨的政策立場並非終止AI發展，而是要求業者分擔更多電網升級成本，避免影響居民的水電費用，預期AI資料中心興建僅是遞延並非取消，隨著政策明朗，股價有望利空鈍化，而11月輝達財報、Anthropic將掛牌上市也將牽動投資信心。

市場預期民主黨勝選有望避免財政支出擴大，美債殖利率及美元回落，有助引導資金到黃金貴金屬及非美資產，民主黨政策受惠題材包括再生能源、生技醫療及黃金貴金屬，潛在受害標的則為國防及仰賴外部融資的AI基礎建設股。短線市場將持續消化藍色浪潮帶來的潛在政策影響，但受參議院60票程序門檻及總統否決權制衡，預期選舉結果對於推動重大政策轉向的空間仍相對有限，短線震盪提供空手者加碼機會，建議多元布局廣納投資契機，核心首選美國、全球或新興市場平衡型基金，廣納股市增值、輪動與債息收益題材，股票上看好涵蓋完整AI生態系的科技產業、公用事業、全球氣候變遷主題、以及多元產業布局的美股和日本股票型基金，並建議在投資組合中納入一成左右的黃金及貴金屬產業型基金， 分散投資組合風險並提高報酬機會，債券則側重美國非投資級債、新興市場當地貨幣債券型基金，爭取債息收益機會並降低利率風險。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，若民主黨能以穩固的優勢拿下參眾兩院，則國會與白宮之間或許能達成一項「重大妥協（rand bargain）」，民主黨可能會支持增加國防開支以換取社會福利項目的全面恢復，先前的一項法案曾計劃在10年內削減超過1兆美元的醫療補助計劃(Medicaid)、補充營養援助計劃(SNAP)資金，民主黨希望扭轉這些削減措施，另，川普第一任期的經歷也可作為未來局勢的參考案例，當時兩黨共同通過《2019年兩黨預算法案》，提高國防與非國防開支上限，使國會預算辦公室將未來10年的赤字預測上調了1.7兆美元，不過，能否達成協議仍存在很大不確定性。

傑佛瑞‧修茲分析，無論選舉結果如何，政策影響可能僅限於局部層面，為特定產業帶來溫和利多或利空，而非導致大盤指數發生重大轉變。對標普500指數而言，自1950年以來，在期中選舉結束後的12個月內平均上漲15.1%。隨著選舉不確定性消退以及行政與立法部門由不同黨派掌控，此將限制重大政策突變的可能性，股市通常會從中受益，此外，期中選舉後也恰逢總統任期第三年，歷史經驗顯示，這往往是四年任期周周期中表現最強勁的階段，儘管過往表現不能保證未來結果，但這種季節性利多不容忽視。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，美國經濟的成長及2026年來的市場表現得益於科技股強勁的企業獲利，預計至2026年底EPS成長將保持穩健，從而為估值、整體市場提供支撐。整體而言，儘管地緣政治風險加劇且利率不斷上升，但仍樂觀看待美股前景，美國經濟受能源、大宗商品價格上漲的影響相對較小，故在當前環境下，投資人需精挑細選，特別是那些具備持久競爭優勢且往往受惠於長期利多趨勢的優質企業。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，近期科技的波動主要反映市場對估值、獲利預期、AI資本支出可持續性的審視力道增強，投資團隊認為，這種波動在某種程度上是對先前過高預期的一種「健康」重估，並不代表科技股基本面出現惡化，長線上依然對科技股持樂觀態度，支撐因素包含AI基礎設施的持續投入、技術的廣泛應用、整個科技生態系統中不斷湧現的商業化機會。至於期中選舉的影響，就科技股而言，重點關注領域包含AI監管、半導體出口限制、貿易政策、政府對AI基礎設施的支持，而能源政策、許可審核要求、貿易限制上的變化則可能影響AI基礎設施投資的節奏與經濟效益，若監管力道加強，將可能影響部分科技巨頭，不過，這些因素更有可能影響的是投資機會出現的時間點與分布，而非從根本上改變支撐科技股長期結構性成長的驅動力。