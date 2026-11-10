AI泡沫？陳奕光指出「經濟利差」透露關鍵警訊

AI投資熱潮持續擴大，市場對企業資本支出是否過度、AI泡沫是否正在形成的疑慮升高。富邦投顧董事長陳奕光指出，觀察AI是否存在泡沫，除了關注資本支出規模，更應檢視企業投入資本後的獲利能力。從目前數據來看，AI時代科技股的獲利成長及投入資本報酬率，仍優於1996至2000年網路泡沫時期，但企業經濟利差近期下降，仍是後續值得留意的指標。

陳奕光表示，經濟利差可用來衡量企業投入資本所創造的報酬，是否足以支應股權及債務融資成本。近期多家雲端服務供應商（CSP）的經濟利差大多呈下降趨勢，主要是營業利潤成長速度尚未跟上資本支出擴張，使資本投入報酬率下降，並受到融資成本上升影響。若經濟利差進一步轉為負值，代表企業創造的報酬已不足以支應資金成本。

不過，若與網路泡沫時期相比，目前AI科技股的基本面仍相對穩健。統計2023至2025年標普500科技股表現，平均每股純益（EPS）成長率達19.4%，平均投入資本報酬率（ROIC）達19.7%，均高於1996至2000年網路泡沫時期的14%及9.8%。

陳奕光指出，網路泡沫時期科技股獲利波動較大，1998年EPS甚至出現衰退4%；相較之下，AI時代科技股獲利成長較具延續性，EPS成長率從2023年的9%，逐步提升至2025年的27.7%。根據LSEG截至10月31日預估，2026年科技股EPS成長率可望進一步攀升至64.5%，2027年仍有41.6%，均高於過去三年19.4%的平均水準。

不過，未來仍須留意企業資本支出與獲利成長是否出現落差。根據11月3日彭博調查，市場分析師預估，2028年科技企業資本支出及獲利成長將逐步放緩，邊際資本報酬率也可能降至32%。陳奕光指出，隨著AI投資規模持續擴大，企業新增資本投入能否持續創造相應報酬，將是觀察AI產業是否出現投資過熱的重要指標。