台股開盤後一度大漲近1500點 法人建議後續這樣布局

在美股四大指數全面大漲，尤其是費城半導體大漲6.85%，以及金管會的限空令和國安基金啟動第10次護盤的諸多效應帶動之下，台股今日開盤之後再度大漲千點，一度大漲近1500點，大盤指數一度重回43000點之上。對於後續的選股方向，法人建議，標的篩選應從原本「指數右側動能交易」，轉為「低位階籌碼面」操作。

法人建議可以選擇的標的，包括玻纖紗/玻纖布/樹脂貼合、PCB 鑽針耗材與設備、ABF 載板、先進封裝測試等類股，持續為產業能見度較佳族群，投資人可追蹤當股價回檔之際被法人逢低進場標的，採取分批布局策略。

周一台股跳空開高走高，回補上周五的空方缺口，電子權值股台積電、聯發科股價強彈，終場加權指數量縮上漲 1960.06 點，以 41661.7 點作收，5日均線得而復失；櫃買市場上漲 5.9%。周一美股隨著國際油價回落，緩解通膨疑慮，加上科技族群湧入低接買盤，激勵四大指數全面強彈收漲，道瓊與標普500分別上漲2.15%與2.35%；那斯達克（NASDAQ）彈升2.74%；費半漲幅達 6.85%。

技術面觀察，法人分析，由於台股上周急跌，四萬點、39000點與38000點等整數關卡接連失守，短期均線轉成空頭排列，雖然大盤周一強彈，但10日均線、月線同步下彎，上檔解套賣壓不小，後續尚待指數量能擴大，推升台股逐步收復短中期均線，大盤才有機會築出底部。

籌碼面來看，法人認為，台股的融資餘額從11月初加快減幅，有助於降低籌碼浮額。然而，外資在現貨與台指期淨空單布局方向，將持續影響大盤短線走勢，建議觀察未來內外資的籌碼動態。

由於加權指數與那斯達克指數，走勢與位階具備高度連動性，投資人後續應觀察那斯達克、費城半導體指數走向，若以科技類股為主的美股止跌，將成為台股能否回穩的關鍵。