國安基金護盤後台股漲勢如何？群益投信：歷次平均上漲機率約八成

群益投信台股ETF研究團隊指出，過去九次國安基金護盤的背景分別是2000年台灣首次政權交替、2000年核四停建、2004年319槍擊案、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股暴跌、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭、2025年川普對等關稅；統計過去九次宣告投入護盤之後台股平均漲幅表現，後5日、後10日、後20日、後30日、後60日分別為5.11%、3.18%、4.80%、4.85%、7.02%，平均上漲機率約八成。台股動盪之下分散風險的最佳投資方式是台股ETF基金，以中長線投資布局思維來說，可以趁台股短線拉回時，逢低分批布局台股ETF基金。

受到近期國際科技股股災影響，台股近期呈現劇烈震盪大跌，上周下跌5,510.19點，跌幅12.19%，創下史上最大單周跌點紀錄，從高點以來也跌逾兩成，國安基金將執行市場安定任務。根據群益投信統計資料顯示，過去國安基金有九次護盤，在正式宣告啟動護盤後大盤表現趨穩，短線急跌反而是思考中長線布局的好時機。

主動群益台灣強棒（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。即便短期股價下跌主要反映期中選舉後政策的不確定性和市場對AI的擔憂，然而台灣企業獲利狀況依然穩健成長，研究機構持續上修台股2026/2027年獲利年增率至65%/30%，加上AI需求依然超過供給，長期仍正向看待

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，雖然技術面上進入超賣區間，參考過去經驗，台股在短線帶量急跌後，往往隨後會出現一波反轉回升行情。由於過去一個月自營及外資是台股最大賣壓，當外資與自營開始回頭轉買，亦必然以龍頭股為主要買進標的，預期當AI龍頭股率先轉強，台股將有機會迎來一波反彈行情。在操作策略上，可採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。