聽新聞
0:00 / 0:00
台股強彈逾1,300點重返4萬3！日月光、頎邦、矽格齊鎖漲停
美股四大指數全面勁揚，台積電（2330）ADR與台指期夜盤同步強彈，激勵台股10日延續反攻氣勢，早盤大漲逾1,300點，重新站上43,000點大關。台積電、聯發科（2454）聯袂上攻，封測族群更掀起漲停潮，日月光投控（3711）、頎邦（6147）、矽格（6257）齊鎖漲停，成為盤面多頭焦點。
截至上午9時40分左右，加權指數來到43,044點，上漲1,382點，漲幅3.32%；半導體指數同步上漲2.97%。電子權值股買氣旺盛，台達電（2308）攻上漲停，聯發科漲逾8%，搭配封測股強勢表態，帶動大盤重返43,000點之上。
隔夜美股反彈氣勢強勁，道瓊工業指數上漲1,104.02點、漲幅2.15%，標普500指數上漲2.35%，那斯達克指數勁揚2.74%；費城半導體指數更大漲6.85%，收復萬點關卡。台指期夜盤同步大漲逾千點，為台股早盤反攻增添動能。
晶圓代工龍頭台積電報2,270元，上漲35元、漲幅1.57%；聯發科報4,030元，上漲305元、漲幅8.19%。全球封測龍頭日月光投控買盤持續湧入，股價攻上漲停617元，上漲56元、漲幅9.98%，領軍封測族群衝鋒。
頎邦、矽格也雙雙亮燈漲停，京元電（2449）報229元，上漲19.5元、漲幅9.31%；欣銓（3264）報197元，上漲16.5元、漲幅9.14%，同步向漲停靠攏，封測指標股氣勢如虹。
力成（6239）報237元，上漲13.5元、漲幅6.04%；南茂（8150）報83.1元，上漲6元、漲幅7.78%。從大型封測龍頭到中小型個股全面走揚，封裝、測試買氣同步升溫，成為電子股反攻的一大亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。