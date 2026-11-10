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台股開高續彈逾千點重返5日線！台積電領軍 台達電、世芯跳空漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股四大指數周一全面強彈，台積電（2330）ADR上漲逾3%，帶動台指期盤後大漲1,064點。儘管輝達逆勢下跌4.27%，且期貨市場未平倉淨空單突破10萬口，台股10日仍延續反彈氣勢，11月台指期開盤率先大漲1,223點，報42,701點，集中市場隨後也開高468.63點、報42,130.33點，在台積電開高30元，台達電（2308）、世芯-KY（3661）、聯亞（3081）等跳空漲停，南亞（1303）、欣興（3037）、台光電（2383）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、聯電（2303）等權值要角也聯袂走強，大盤漲點進一步擴大至逾1,200點，再度躍過5日線。群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）等交投熱絡。

美股四大指數昨夜全面強彈，油價重挫緩解通膨疑慮，加上科技股吸引低接買盤搶進，道指暴漲1,104點、那指勁揚2.74%，費半指數更大漲6.86%。台股ADR漲多跌少，日月光（3711）ADR飆漲8.63%、聯電ADR上漲7.51%，台積電ADR也漲逾3%；台指期盤後大漲1,064點，為台股10日增添強勁反彈動能。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高30元、報2,265元，聯發科（2454）開3,940元、台達電開1,275元、鴻海（2317）開244元、日月光投控開598元。

類股方面，玻陶、電子零組件、塑化、光電等漲幅居前，運動休閒、食品、汽車、生醫等相對疲弱。

回顧台股9日表現，集中市場指數上漲1,960.06點、收41,661.7點，成交值降至8,379.29億元。三大法人合計賣超 899.63億元，其中外資賣超900.56億元，投信買超313.12億元，自營商賣超（合計） 312.19億元。

法人指出，台股短線反彈但技術面仍處弱勢整理，5日線得而復失，外資期貨淨空單逾10萬口，籌碼尚未完全沉澱。短期反彈壓力區在45,000點，操作宜汰弱留強、嚴控持股，優先布局科技龍頭，並搭配防禦型及高股息類股。

台達電 世芯 台積電

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