政府護盤、外資倒貨 台股上演你丟我撿

台股昨在國安基金啟動護盤、金管會祭出限空令的政策加持下，強勁反彈一九六○點，創史上第二大漲點；不過，外資逆勢賣超九百餘億元，新台幣也持續走貶，顯示國際資金撤離壓力並未消失。市場人士解讀，現在台股中外資和政府宛如玩「你丟我撿」，外資趁勢退場，貨全倒在政府手上。

台股上周重挫五千多點，國安基金立刻宣布第十度啟動市場安定任務，加上金管會同步祭出五大穩市措施，券商主管表示，碰到政府進場護盤，外資不可能就此罷休，畢竟倒貨「最怕沒有流動性」，既然有資金要承接，「就知道外資不會錯過機會」。

從權值股的買賣超狀況就可看出端倪，以聯電為例，外資昨大賣四萬七九五六張，居個股賣超首位，聯電股價反而大漲百分之五；台積電也遭外資賣超八七五八張，股價卻上漲一百元，顯示外資順利減碼的同時，國家隊資金積極承接。而據八大公股行庫相關統計，台積電買超逾九百張，聯電買超七千八百餘張。

券商主管指出，包括國安基金、公股行庫等全數進場，加上美股科技股反彈，台股昨盤中一度狂飆二六四七點，最高衝上四萬兩千點，但外資賣超並未減少，因此台股尾盤漲勢收斂，收在四萬一六六一點。

法人分析，從盤後籌碼觀察，這波反彈並未改變外資撤退的方向。外資賣超接近千億元，連續八個交易日賣超，累計金額將近八千億元。尤其從匯率角度看，台股上漲新台幣卻逆勢貶值，盤中一度接近卅三元關卡，尾盤在央行調節下，收在卅二點八八二元、貶值一點一四角，總成交量高達四十五億美元。匯銀主管認為，股市大漲卻未能帶動新台幣升值，反映外資賣股後，並未有停留打算，仍鐵了心匯出資金。

法人表示，外資與國內資金的操作方向出現明顯分歧，外資受到全球資產配置及風險控管影響，持續降低台股曝險，國內投信及其他買盤則扮演承接角色。尤其國安基金宣布護盤後，政策訊號推升股價，也可能讓原本準備撤退的外資，獲得較好的賣出價格。

金融圈人士指出，當市場恐慌性賣壓湧現，國安基金、四大基金或公股行庫有必要出手穩定信心，但如果外資持續減碼，政府與國內資金不斷承接，短期固然能穩住指數，卻可能只是讓外資輕鬆撤退，把風險轉移至國內投資人及政府手中，未來一旦國際股市再度走弱，政府基金受到的壓力更大。更值得警惕的是，外資不僅現貨持續賣超，台指期淨空單昨日還增加一八四一口，突破十萬口大關。

金融圈人士說，若外資持續撤離，國內買盤卻不斷承接，政府護盤「究竟是在穩定市場，還是在替外資創造出場機會」，恐會成為外界的最大疑慮。