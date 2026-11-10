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景碩、富喬、聯亞爆違約交割 合計1.1億元

經濟日報／ 記者盧宏奇高瑜君／台北報導

當沖交易失利，上市櫃市場昨（9）日共計有景碩（3189）、富喬（1815）、聯亞（3081）三檔股票違約交割，金額分別為2,908萬元、6,952.6萬元和1,851萬元，合計金額1.1億元。

臺灣證券交易所昨日公布，集中市場違約買進加計賣出金額2.9億元，買賣相抵後3,707萬元，分居今年第四、第五大，景碩更爆違約交割2,908萬元。

以台股「T+2」交割制度來看，大盤上周四（5日）重挫1,374點，連六日收低。資深市場人士研判，當沖客可能鑑於大盤已經連五日下跌，加上景碩股價接近7月底低檔支撐，短線醞釀跌深反彈，才冒險進去搶帽子，沒想到慘遭空方修理。

櫃買中心昨日也公告，整體櫃買市場違約交割買進賣出總金額為1.45億元，違約交割買進賣出相抵後金額為3,703.4萬元；達違約資訊達揭露標準的有富喬、聯亞，金額分別為6,952.6萬元和1,851萬元。違約案件實際交易日均落在5日，當日富喬及聯亞雙雙以跌停作收。

富喬 景碩 聯亞 違約交割

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