景碩、富喬、聯亞爆違約交割 合計1.1億元

由美國期中選舉結果帶來的政治風向變化觸發美股暴跌，AI類股遭遇沉重賣壓，民主黨贏得參眾兩院控制權，投資人擔心數據中心建設將面臨更嚴格限制，同時也與美國資本市場長期積累的AI投資過熱風險有關，人們對於經濟過度依賴AI投資熱潮以及資產估值過高的擔憂，正對全球市場產生影響，市場行情起伏不定，且這種態勢很可能持續。但就產業發展來看，AI發展重心由訓練轉為推理市場帶來新一波成長動能，大型科技企業持續擴大AI相關資本支出，正逐步反映在多個產業財報表現上。

2026-11-10 01:20