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散戶逢低加碼 10月定期定額375億元創高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股10月先盛後衰，大跌2,728點或5.6%，散戶投資人押寶年終行情可期，仍積極進場加碼。臺灣證券交易所昨（9）日公布，10月定期定額買股金額達375.4億元，較前一月增加9.7億元或2.6%，改寫單月歷史新高紀錄。

受到AI雜音紛飛、避險基金結帳賣壓等因素影響，美費城半導體指數急漲至10月上旬高點後，如失速列車般一路走跌，台股亦步亦趨，10月6日見到49,968點歷史新高後，展開波段修正走勢，接連失守短中長期均線，盤面氛圍轉趨保守。

不過，歷史數據顯示，美國期中選舉完至隔年4月美股上漲機率高，加上AI帶動台灣經濟及企業獲利持續成長，散戶投資人押寶年底作帳、作夢行情可期，於10月回檔行情中加碼買進，單月定期定額買股金額於365億元附近停滯三個月後，再度見到明顯增加。

證交所統計，10月定期定額買股金額增至375.4億元，較9月的365.7億元增加9.7億元或2.6%，並超越今年7月的375.2億元前次高點，締造單月歷史新猷，持續扮演「第四法人」及穩定台股的重要角色。

證交所資料顯示，台股10月當沖比38.3%，較前一月略增，維持高檔水準，顯示短線客在大盤劇烈波動時，仍偏向避免留倉降低持股風險，當沖戶數18.2萬戶，較上月的17.5萬戶增加。

散戶 定期定額 美股 台股

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