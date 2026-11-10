聽新聞
0:00 / 0:00

台幣重貶1.14角測試33字頭 匯銀：短線估32.7~33.05區間震盪

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台股9日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角。 聯合報系資料照
台股9日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角。 聯合報系資料照

台股昨（9）日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至45億美元，為史上第八大量。

台股昨日雖大漲反攻，終場上漲1,960點，不過，外資仍持續賣超900.5億元，昨日新台幣匯市持續消化外資上周五的賣超及匯出，加上市場押注聯準會12月升息，國際美元走強，引發新台幣早盤走貶，甚至午盤過後更一度貶至32.957元、大貶1.89角，尾盤在央行出手調節之下，匯價力守在32.8元價位，終場收在32.882元、重貶1.14角，匯銀人士預期，新台幣還有再觸33元的可能。

匯銀人士指出，儘管昨日台股大漲，但外資持續賣超台股900億元，已連續八個交易日賣超，顯示外資持續匯出的壓力似乎沒有減緩，因此給予新台幣很大的壓力，雖然出口商早盤也有進場拋匯，但外資匯出的力道更是相當明顯，也讓新台幣貶勢難以扭轉。

匯銀人士認為，接下來最大的關鍵在於，觀察究竟外資何時才會調節告一段落，將牽動台幣後續走向，若外資匯出力道尚未縮手，新台幣匯價後續在盤中仍有機會見到33字頭，目前預估本周匯價將落在32.7至33.05元區間震盪。

也有匯銀預期，本周新台幣走勢依舊偏弱，主要有兩大原因，一是國際市場，美國非農就業數據意外高於預期、 通膨壓力仍在，強化市場對於聯準會12月升息預期，高利率將有助國際美元走升，這使得亞幣易貶難升；二就台灣市場而言，市場對AI產業資本支出、融資成本及信用風險、AI監管政策的疑慮仍未消除，若外資持續賣超台股，將使台幣持續面臨貶值壓力，不過，出口商的拋匯需求則將抑制台幣貶值速度。

昨日美元指數上漲0.08%，主要亞幣中，新台幣、人民幣、日圓走貶，分別貶值0.35%、0.05%及0.01%，新台幣再度成為最弱亞幣。

外匯市場 台幣 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

股匯市兩樣情、新台幣午盤前一度重貶1.69角 暫收32.89元

台股強彈難擋外資匯出 新台幣爆量重貶逾1角收32.882元

台股大漲下新台幣反貶1.14角 外資匯出壓力未消

台幣爆量貶 今恐探33元

相關新聞

國安基金護盤！台股收復4萬點大關 外資還是賣 新台幣也續貶

在美股反彈、國安基金進場與限空令等護盤帶動下，台股昨（9）日強彈1,960點收在41,661點，收復4萬點大關，但外資仍持續大賣900億元，新台幣也續貶。

台幣重貶1.14角測試33字頭 匯銀：短線估32.7~33.05區間震盪

台股昨（9）日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至45億美元，為史上第八大量。

景碩、富喬、聯亞爆違約交割 合計1.1億元

當沖交易失利，上市櫃市場昨（9）日共計有景碩、富喬、聯亞三檔股票違約交割，金額分別為2,908萬元、6,952.6萬元和1,851萬元，合計金額1.1億元。

台股外資布局高度防禦 法人點出後市看一關鍵

台股昨（9）日強彈1,960點，收在41,661點；然而籌碼面卻呈現極端背離，外資現貨續賣900.5億元，期貨未平倉淨空單再增1,841口至101,771口，攀歷史新高且首度突破10萬口大關，期現貨同步展現高度防禦戒心。

散戶逢低加碼 10月定期定額375億元創高

台股10月先盛後衰，大跌2,728點或5.6%，散戶投資人押寶年終行情可期，仍積極進場加碼。臺灣證券交易所昨（9）日公布，10月定期定額買股金額達375.4億元，較前一月增加9.7億元或2.6%，改寫單月歷史新高紀錄。

就市論勢／晶圓代工、先進封裝、PCB股 吸睛

由美國期中選舉結果帶來的政治風向變化觸發美股暴跌，AI類股遭遇沉重賣壓，民主黨贏得參眾兩院控制權，投資人擔心數據中心建設將面臨更嚴格限制，同時也與美國資本市場長期積累的AI投資過熱風險有關，人們對於經濟過度依賴AI投資熱潮以及資產估值過高的擔憂，正對全球市場產生影響，市場行情起伏不定，且這種態勢很可能持續。但就產業發展來看，AI發展重心由訓練轉為推理市場帶來新一波成長動能，大型科技企業持續擴大AI相關資本支出，正逐步反映在多個產業財報表現上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。