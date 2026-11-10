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台股外資布局高度防禦 法人點出後市看一關鍵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股9日強彈1,960點，收在41,661點；然而籌碼面卻呈現極端背離，外資現貨續賣900.5億元，期貨未平倉淨空單再增1,841口至101,771口，攀歷史新高且首度突破10萬口大關，期現貨同步展現高度防禦戒心。聯合報系資料照
台股9日強彈1,960點，收在41,661點；然而籌碼面卻呈現極端背離，外資現貨續賣900.5億元，期貨未平倉淨空單再增1,841口至101,771口，攀歷史新高且首度突破10萬口大關，期現貨同步展現高度防禦戒心。聯合報系資料照

台股昨（9）日強彈1,960點，收在41,661點；然而籌碼面卻呈現極端背離，外資現貨續賣900.5億元，期貨未平倉淨空單再增1,841口至101,771口，攀歷史新高且首度突破10萬口大關，期現貨同步展現高度防禦戒心。

台指期昨日早盤一度大漲逾2,600點至42,317點，但逢高調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至1,771點，收在41,423點，日K線留長上影線。技術面上，短中期均線維持空頭排列下壓，盤中反彈正好受制於下彎的5日線（約41,940點）反壓，且期現貨實質逆價差達238.7點，顯示目前仍屬空方趨勢下的跌深反彈與負乖離收斂。  

富邦投顧董事長陳奕光指出，外資空單高懸且現貨賣壓未減，推測外資可能看到後續潛在利空，若反彈過程中空單無法順勢消化，台股難以強勢上攻；台新投顧策略長黃文清則認為，空單續增不見得是極端看空指數，還有避險亦包含基差套利交易的成分，但期貨容易受結算影響，現貨何時「轉賣為買」，才是多頭真正的關鍵底氣。

選擇權方面，凱基期貨分析，市場布局反映最慌亂的恐慌拋售情緒已有所舒緩。透過買權（Call）最大未平倉量（OI）、賣權（Put）最大OI來觀察，選擇權大戶（莊家）將下檔支撐墊高至40,000點、上檔壓力退避至45,000點；不過，象徵多空力道的P/C Ratio（賣買權未平倉比率）雖回升至0.4615，仍處於偏空低檔，意味著空方依然掌握發牌權，短線大盤更傾向在40,000點至42,500點之間進行區間震盪整理。

外資近期在現、期貨同步看空，在台指期未平倉淨空單更為11月2日起，連續五個交易日增加，一從8.9萬口，到昨日突破10萬口。

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