就市論勢／晶圓代工、先進封裝、PCB股 吸睛

盤勢分析

由美國期中選舉結果帶來的政治風向變化觸發美股暴跌，AI類股遭遇沉重賣壓，民主黨贏得參眾兩院控制權，投資人擔心數據中心建設將面臨更嚴格限制，同時也與美國資本市場長期積累的AI投資過熱風險有關，人們對於經濟過度依賴AI投資熱潮以及資產估值過高的擔憂，正對全球市場產生影響，市場行情起伏不定，且這種態勢很可能持續。但就產業發展來看，AI發展重心由訓練轉為推理市場帶來新一波成長動能，大型科技企業持續擴大AI相關資本支出，正逐步反映在多個產業財報表現上。

在台灣方面，主計總處概估台灣第3季經濟成長率14.36%，比8月的預測多出2.94個百分點，前三季成長14.22%，創半世紀新高，第4季受基期偏高影響，成長率可能降到6%至7%，2026年全年達12%。台灣經濟受惠AI浪潮，出口、生產與投資動能持續升溫，但全球景氣前景仍有不少暗礁。儘管AI、高效能運算及雲端基礎建設需求持續攀升，全球經濟仍面臨中東衝突、貿易政策不確定性及金融市場波動等三大隱憂，後續發展須密切關注。

投資建議

漲時重勢、跌時重質，市場表現將從流動性驅動逐步轉向基本面檢驗，從企業基本面來看，受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI資本支出維持擴張軌跡，台廠晶圓代工、先進封裝、PCB及高階網通等供應鏈，訂單能見度明朗，目前從台灣已公告的企業財報表現優異，尤其AI相關企業的獲利，AI產業的結構性成長趨勢仍為全球股市中長期上漲主軸。

在美國Fed貨幣政策將可能持續升息下及中東戰爭紛紛擾擾，建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。台股投資策略從追高成長轉向風險控管與分批布局。