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富喬違約交割6952萬元 聯亞今年第2度揭露

中央社／ 台北9日電
櫃買中心今天公告，富喬股票交易出現投資人違約交割，個股違約總金額達新台幣6952萬6500元。 示意圖／ingimage
櫃買中心今天公告，富喬股票交易出現投資人違約交割，個股違約總金額達新台幣6952萬6500元。 示意圖／ingimage

櫃買中心今天公告，富喬股票交易出現投資人違約交割，個股違約總金額達新台幣6952萬6500元，為今年首度達違約資訊揭露標準，金額為今年上櫃個股單一申報日違約總金額第4高；聯亞違約交割1851萬元，今年第2度達揭露標準。

根據台股交易日後第2個營業日交割制度，櫃買中心今天公告的違約交割案件，為11月5日股票交易所衍生的違約交割。

櫃買中心資料顯示，富喬申報券商包括企銀台南、統一士林、中國信託、新光、聯邦三重、國泰台中、國泰桃園、國泰敦二、國泰館前、國泰敦三、凱基中港、元大台中、元大崇德、元大苑裡、永豐中和、台新營業、台新新莊及台新北新，共18個申報單位。聯亞申報券商為美好楊梅。

根據櫃買中心揭露資料，聯亞今年4月14日個股違約總金額達6889萬5000元，加計今天公告的1851萬元，2次揭露金額累計8740萬5000元。

觀察櫃買中心今年以來個股揭露紀錄，單一申報日、單一個股違約總金額最高為金居4月21日的1億1083萬元，其次為穩懋4月27日的9669萬6250元，第3為穩懋4月28日的8669萬7000元，富喬今天公告金額排名第4。

富喬 違約交割 聯亞

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