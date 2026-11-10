九家璞玉企業 要秀業績

臺灣證券交易所昨（9）日宣布，攜手永豐金證券於11月17日至19日舉辦「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會及產業講座，邀請鈞興-KY、國精化、世界健身-KY、喬山、上品、威宏-KY、拓凱、達欣工、台航等九家與會。

證交所指出，本次安排九家「臺灣璞玉指數」成分股上市公司接力業績發表，向投資大眾展現臺股除半導體與人工智慧領域外，亦具備多元產業的自主韌性與投資價值。

同時，活動特別邀請中華經濟研究院副主任楊書菲以「地緣政治下的世界經濟趨勢及影響」為題，進行專題演講。

證交所表示，業績發表會主題包括運動健康與時尚消費、特用化學與精密機械、建材營造與多元海事等多元領域，完整勾勒出台灣多元產業的堅實縱深。

其中，世界健身-KY為全台最大連鎖健身俱樂部，深耕國內大型複合式場館並拓展全球品牌授權業務；喬山為全球最大商用健身器材品牌供應商，以多品牌策略布局全球商用與家用市場；拓凱專精高階碳纖維複合材料，產品廣泛應用於運動休閒、航太與醫材領域；威宏-KY則為國際運動護具、高爾夫球袋與精品包袋代工大廠，具備完善跨國生產基地。

上品專注於氟素樹脂產品之研發、製造與應用，憑藉高技術壁壘專利製程，提供晶圓廠與電子級化學品高純度儲運設備；國精化深耕UV光固化材料與特殊樹脂，並開發高階銅箔基板電子化學材料，切入高速運算供應鏈；鈞興-KY專精高精密齒輪與智慧傳動核心零組件，除供應全球專業電動工具外，亦積極拓展工業機器人精密減速機應用。

達欣工為國內指標甲級營造大廠，工程實績橫跨大型公共建設、商用與住宅不動產開發，以及半導體高科技廠房興建工程；台航則擁有年輕化之節能環保散裝船隊，業務廣泛涵蓋國際大宗物資散裝航運、港勤拖船、離島客貨運輸及離岸風電海事工程支援，提供全方位海事運輸服務。

為增進上市公司財務業務資訊透明度、提升市場資訊對稱性，證交所持續鼓勵上市公司辦理業績發表會。本次業績發表會及產業講座詳細資訊，請至證交所官網「關於證交所／活動訊息」查詢。