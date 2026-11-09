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外資賣超台股逾900億元 調節聯電、台積電

中央社／ 台北9日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

國安基金護盤助威，台股今天收漲1960.06點，改寫史上次高紀錄，但外資仍連8賣，今天賣超逾900億元，調節聯電逾4.7萬張居冠，其餘還有元大台灣50正2、友達、中鋼與台積電等，並布局主動式ETF。投顧分析，台股是否真正落底，仍須觀察美股走勢與外資後續動向。

台股今天開高反彈，終場上漲1960.06點，收在41661.7點，改寫史上次高收盤漲點，但42000點與5日線得而復失，成交值新台幣8379.29億元。

三大法人合計賣超945.26億元。其中，自營商賣超312.18億元，投信買超267.48億元，外資及陸資賣超900.56億元。

值得注意的是，外資連8個交易日賣超，累計賣超逾7957億元，投信連20日買超，自營商也連8個交易日賣超。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，台股行情是否真正落底，仍須觀察美股走勢，目前費城半導體指數尚未站回5日線，也未突破上方壓力區。考量台股與美股連動性高，加上新台幣近期回貶，外資後續動向將是觀察重點。

根據公開資訊指出，外資賣超前10名中，聯電逾4.7萬張居冠、元大台灣50正2（00631L）逾4.3萬張居次，接續為元大台灣50（0050）、友達、中鋼、欣興、國泰費城半導體（00830）、台積電、日月光投控、景碩。其中賣超台積電逾8758張。

外資買超前10名中，依序為主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、主動群益科技創新（00992A）、凱基台灣TOP50（009816）、華航、元大高股息（0056）、台玻、主動國泰動能高息（00400A）、宏碁。

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