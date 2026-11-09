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10月台股有交易戶數629萬戶 3個月新高
台股10月先盛後衰，月初一度逼近5萬點大關，但隨後回檔，全月下跌2728.30點，以45211.83點作收。根據台灣證券交易所統計，10月台股有交易戶數629萬2136戶，比9月增加約86.42萬戶，創下近3個月新高。
10月集中市場自然人成交值比重50.72%，比9月的51.11%略降；外資成交值比重37.69%，也比9月38.4%減少。
證交所今天公布10月集中市場相關數據包括，成交量週轉率10.96%，比9月的11.16%略降。當沖成交值占比38.38%，比9月的38.31%微升；平均每日當沖戶數18萬2864戶，比9月的17萬5749戶增加。
10月ETF成交值占比8.45%，比起9月的7.05%增加。定期定額投資金額約375.43億元，比9月的365.72億元增加。
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