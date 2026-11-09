外資賣超900億元…大力從權值股提款 晶圓代工、ABF全都賣

台股9日大漲1,960.06點，收在41,661.7點，漲幅4.94%，但三大法人卻僅投信買超，外資賣超900.56億元，統計外資賣超個股，權值股成為大提款標的，賣超聯電（2303）47,956張最多，台積電（2330）、欣興（3037）、景碩（3189）也都在大賣名單中。

台股早盤以40,347.28點開高後走高，一度衝達42,349.36點，大漲2,647.72點，終場收在41,661.7點，上漲1,960.06點，創收盤第二大漲點，上市櫃共237家漲停，矽光子、記憶體、PCB相關、被動元件、矽晶圓等都出現大反彈。

台積電上漲100元，大漲4.68%，收2,235元，貢獻大盤指數達836點；聯發科（2454）、台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）都攻上漲停，台光電（2383）、日月光投控（3711）大漲逾6%。

統計三大法人賣超945.26億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超900.56億元，投信買超267.49億元，自營商賣超（合計）312.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超63.82億元，自營商（避險）賣超248.37億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超聯電最多，其次是賣超元大台灣50正2（00631L），單日賣超43,364張，另外，賣超元大台灣50（0050），單日賣超38,281張，台積電、欣興、景碩、日月光投控也都遭大賣。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）