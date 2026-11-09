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AI行情變天了？摩根揭下一波科技股淘汰賽關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

美國政治風向成為科技股新震央！市場擔憂民主黨掌握國會後，可能提高AI監管強度，衝擊數據中心建設與科技業資本支出。

摩根資產管理表示，這波修正凸顯AI市場敘事正在轉變，衝擊恐進一步擴散至台、韓、日等亞洲AI供應鏈。不過，法人對AI的投資焦點其實早已從「基礎建設蓋多少」，逐步轉向「AI究竟能創造多少獲利」，投資人現階段更不宜將資產集中押注單一AI題材。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，市場目前最擔心的是，民主黨掌握國會後，AI安全、數據中心建設、能源使用與電網成本等議題可能面臨更嚴格檢視。

尤其AI數據中心需要大量電力，若審批時間拉長、電網升級成本提高，甚至要求科技業者承擔更多基礎建設支出，都可能拉高AI資本支出成本，進一步壓縮投資報酬率。

林雅慧指出，這種影響也不會只停留在美國。過去數年AI資本支出狂潮，讓台灣、韓國、日本的半導體、記憶體、伺服器及AI硬體供應鏈成為最大受惠者之一；但反過來看，一旦市場開始下修AI基礎建設擴張預期，東北亞供應鏈也將成為資金重新定價的第一線。這也是為什麼美國的一場AI監管疑慮，可能快速轉化為亞洲科技股的估值壓力。

不過，近期急跌究竟是AI基本面反轉，還是市場情緒快速降溫，仍需要時間驗證。林雅慧補充，事實上，截至11月6日，標普500指數雖已較10月初歷史高點修正約6%，仍低於今年3月一度出現的8.7%修正；若回顧1980年以來，標普500指數年度內平均最大跌幅約達14%，顯示目前震盪仍未超出歷史常見修正範圍。

摩根資產管理表示，當市場不再只以數據中心、晶片與資本支出為AI的成長買單，而是採用速度、實際營收、獲利能力與投資報酬率來做為評價基準的時候，與其繼續押注單一AI產業或市場，投資組合更應透過全球股票、不同產業與債券進行分散，避免當AI敘事轉彎時，整體資產同時承受衝擊。

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