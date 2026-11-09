趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

台股9日大漲1,960.06點，收在41,661.7點，漲幅4.94%，創收盤第二大漲點，成交量縮至8,379.29億元，但外資卻大賣900.56億元。觀察成交值排行，前十名全都上漲，聯發科（2454）、台達電（2308）更漲停，但外資卻全站在賣方，成交值前十中外資沒有一檔買超。

成交值前十名分別為台積電（2330）、聯發科、欣興（3037）、景碩（3189）、創意（3443）、元大台灣50（0050）、健策（3653）、聯電（2303）、台光電（2383）、台達電，其中聯發科、台達電都衝上漲停，創意大漲8%，健策強漲逾7%，聯電、台光電、元大台灣50都有5%以上的漲幅，景碩上漲近3%，相對漲幅較小。

不過觀察外資籌碼，儘管成交值前十名的股票都上漲，但不論漲停或小漲，外資都賣超，其中賣超聯電47,956張為最多，0050遭賣出38,281張，賣欣興10,836張、台積電8,758張，另也賣超台達電1,625張、聯發科1,935張。

國安基金宣布授權操盤手護盤，金管會也發布禁空令，但仍無法阻止外資賣壓。除了美國期中選舉後科技股遭到拋售，市場對AI企業龐大資本支出與獲利能力的疑慮，也持續影響科技股投資氣氛。

大買AI算力的指標股Anthropic預計11月掛牌上市，但美國期中選舉後AI股被大舉拋售，潛在投資人開始重新評估該公司的合理上市價，目前市場討論的估值區間已降至1.2兆至1.3兆美元，較先前預估的達2兆美元縮水許多。

Anthropic持續面臨季度虧損，又承諾投入巨資建置AI基礎設施，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9,000億美元，其中4,500億美元會在2030年底前達成。但第3季營業利益由第2季的9.74億美元轉為虧損5.67億美元，稅後淨損達232.9億美元。申報文件表示，Anthropic上季淨損233億美元，主要來自與公司估值攀升相關的非現金會計費用。

而近期又傳出新興資料中心業者（neocloud）在建置資料中心時碰上工期延誤、監管障礙和成本高漲，微軟（Microsoft）開始退出風險較高的建案，內部也在討論是否還要和新雲端業者簽新約。不過，即使微軟決定不再和新雲端業者簽新約，Anthropic和Alphabet旗下的Google仍加快向這些新興資料中心業者採購。