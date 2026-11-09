新加 AngelCentral來訪證交所 拓展企業來台上市契機

新加坡天使投資社群AngelCentral11月6日率團逾30餘人來訪台灣證券交易所，雙方就台灣資本市場發展、台灣創新板（tib-創）制度及新創企業籌資等議題進行交流，並針對東南亞創新企業與台灣資本市場的合作機會交換意見。期盼透過AngelCentral在東南亞天使投資與新創生態系的綿密網絡，協助更多具成長潛力的國際創新企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為企業擴展亞洲及全球市場的重要籌資平台。

台灣資本市場具備優異的流動性、企業評價及完整的產業聚落優勢，是支持企業成長的重要力量。台灣股市市值排名在全球排行名列前茅，日均成交值約310億美元，外資持股市值占比近五成，展現國際投資人對台灣資本市場的高度參與。台灣的優勢不僅在於提供企業發展所需資金，更在於能夠結合資本、技術及完整的產業供應鏈，協助創新企業加速技術商業化、拓展市場及提升國際競爭力。

為讓台灣資本市場更具創新活力，證交所近年持續推動台灣創新板（tib-創）制度改革，透過多元上市條件及交易制度優化，讓具備創新能力及成長潛力的企業，有機會及早透過資本市場取得成長所需資金。此外，創新板亦持續強化上市後研究報告、投資人關係及媒體曝光等服務，並串聯創投、私募股權及產業資源，協助企業從早期投資銜接至公開市場籌資，逐步建立支持創新企業持續成長的資本市場生態系。

AngelCentral為新加坡及東南亞地區具代表性的天使投資網絡與社群平台，自2018年成立以來，持續透過天使投資培訓、新創企業路演及聯合投資等方式，促進早期資本與創新企業對接。該機構已培訓超過1,000名天使投資人，每年精選約40至50家新創企業供投資人評估，並透過聯合投資機制，累計推動超過4,000萬新加坡幣的早期新創投資，涵蓋人工智慧、生物科技及智慧硬體等領域。

證交所表示，天使投資人與創投機構在創新企業發展初期扮演重要角色，不僅提供成長所需資金，也協助企業建立商業模式、拓展市場及累積經營資源。隨著企業逐步進入規模化成長階段，公開資本市場可進一步提供持續籌資及提升國際能見度的機會。證交所積極強化創投、金融機構與資本市場間的連結，鼓勵更多國際優質企業來台掛牌，讓台灣成為國際創新企業尋求資金、產業合作及長期發展的重要基地。這次AngelCentral來訪，亦有助深化台灣與東南亞早期投資社群的交流，拓展創新企業未來來台籌資及上市的合作契機。

展望未來，證交所將持續深化國際交流合作，結合台灣資本市場的資金動能、科技實力與完整產業鏈優勢，朝打造台灣成為亞洲創新籌資平台目標邁進，期盼透過台灣資本市場支持更多具全球競爭力的創新企業持續成長，進一步孕育下一個世界級企業。